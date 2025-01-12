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Australian Open
12 января 2025, 14:16 |
185
0

Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2025 13 января в 12:00 по Киеву

12 января 2025, 14:16 |
185
0
Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

13 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против десятой сеяной Даниэль Коллинс (США, WTA 11). Поединок начнется 2-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena после игры Шевченко – Алькарас. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Гретт Миннен (Бельгия, WTA 91), либо против Дестани Айявы (Австралия, WTA 195).

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Дарья Снигур Даниэль Коллинс смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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