Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2025 13 января в 12:00 по Киеву
13 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка сыграет против десятой сеяной Даниэль Коллинс (США, WTA 11). Поединок начнется 2-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena после игры Шевченко – Алькарас. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Гретт Миннен (Бельгия, WTA 91), либо против Дестани Айявы (Австралия, WTA 195).
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