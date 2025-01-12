Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против десятой сеяной Даниэль Коллинс (США, WTA 11). Поединок начнется 2-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena после игры Шевченко – Алькарас. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Гретт Миннен (Бельгия, WTA 91), либо против Дестани Айявы (Австралия, WTA 195).

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