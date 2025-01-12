В Минае сохраняется задолженность по зарплате

Как стало известно Sport.ua, конкретных предложений по выставленным на трансфер пяти футболистам «Миная» в клуб не поступало. Речь идет о Тарасе Дмитруке, Артуре Ременяке, Богдане Чуеве, Назарии Воробчаке, Кирилле Прокопчуке.

Вот почему маловероятно, что кто-то из них в ближайшее время сменит «прописку», ведь украинские элитные команды еще до отъезда на зарубежные сборы в середине января пытались решить все кадровые вопросы.

По имеющимся данным, «Минай» задолжал своим футболистам зарплату за ноябрь и декабрь, но это еще не критично и не дает оснований игрокам требовать у клубного руководства расторгнуть контракт.

Ранее бывший голкипер закарпатского «Миная» Александр Бандура раскритиковал главного тренера команды Желько Любеновича за некоторые интервью относительно своего ухода из клуба.