В Минае сохраняется задолженность по зарплате
Запросы на покупку футболистов в клуб не поступают
Как стало известно Sport.ua, конкретных предложений по выставленным на трансфер пяти футболистам «Миная» в клуб не поступало. Речь идет о Тарасе Дмитруке, Артуре Ременяке, Богдане Чуеве, Назарии Воробчаке, Кирилле Прокопчуке.
Вот почему маловероятно, что кто-то из них в ближайшее время сменит «прописку», ведь украинские элитные команды еще до отъезда на зарубежные сборы в середине января пытались решить все кадровые вопросы.
По имеющимся данным, «Минай» задолжал своим футболистам зарплату за ноябрь и декабрь, но это еще не критично и не дает оснований игрокам требовать у клубного руководства расторгнуть контракт.
Ранее бывший голкипер закарпатского «Миная» Александр Бандура раскритиковал главного тренера команды Желько Любеновича за некоторые интервью относительно своего ухода из клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Ромы» прокомментировал трансфер полузащитника Энцо Ле Фе
Срок действия соглашения Ивана Калюжного и «Александрии» истекает через полгода