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Украина. Первая лига
12 января 2025, 13:09 |
99
0

В Минае сохраняется задолженность по зарплате

Запросы на покупку футболистов в клуб не поступают

12 января 2025, 13:09 |
99
0
В Минае сохраняется задолженность по зарплате
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, конкретных предложений по выставленным на трансфер пяти футболистам «Миная» в клуб не поступало. Речь идет о Тарасе Дмитруке, Артуре Ременяке, Богдане Чуеве, Назарии Воробчаке, Кирилле Прокопчуке.

Вот почему маловероятно, что кто-то из них в ближайшее время сменит «прописку», ведь украинские элитные команды еще до отъезда на зарубежные сборы в середине января пытались решить все кадровые вопросы.

По имеющимся данным, «Минай» задолжал своим футболистам зарплату за ноябрь и декабрь, но это еще не критично и не дает оснований игрокам требовать у клубного руководства расторгнуть контракт.

Ранее бывший голкипер закарпатского «Миная» Александр Бандура раскритиковал главного тренера команды Желько Любеновича за некоторые интервью относительно своего ухода из клуба.

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Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд долги зарплаты финансы трансферы Тарас Дмитрук Артур Ременяк Богдан Чуев Назарий Воробчак Кирилл Прокопчук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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