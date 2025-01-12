Кучер рассказал, как Луческу просил играть против Милевского

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер рассказал, как он лично играл против Артема Милевского в матчах против киевского «Динамо».

– Александр, Милевский вас называет сильнейшим защитником, против которого он играл. Как вам удавалось выключать его из игры?

Мне это далеко не всегда удавалось. Артем очень технический нападающий с хорошими данными, хорошо работает с мячом, головой. Самая сильная его сторона – это работа по корпусу. Также он очень хорош в подыгрышах и завершении.

Могу с уверенностью сказать, что Артём один из лучших нападающих в Украине, против которых мне приходилось играть – в топ-3 он точно входит. С его антропометрическими данными и работой с мячом Артем мне напоминает Ибрагимовича.

– Луческу давал особые наставления, как играть против Милевского?

Персонально против Артема мы не играли, но особое внимание ему уделяли. Мистер говорил, что он хорошо прикрывает мяч корпусом, поэтому не надо к нему прижиматься. Он может обыграть один в один, отдать, убрать на покушении.

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