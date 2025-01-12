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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Бокал пива после игры нужно футболистам»
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 13:05 |
359
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Бокал пива после игры нужно футболистам»

Бывший тренер сборной Украины рассказал об атмосфере национальной команды

12 января 2025, 13:05 |
359
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бокал пива после игры нужно футболистам»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о поведении экс-футболистов киевского «Динамо» Артема Милевского и Александра Алиева в лагере национальной команды:

«В сборной они ничего лишнего себе не позволяли. Помню, как после победы над Литвой Шевченко спрашивает: «Можно мы пойдем посидим с ребятами немножко?» – «Без проблем». Не вижу ничего плохого, чтобы ребята немножко расслабились. Рамки никто не переходил. Бокал пива после игры то и нужно, ясно что, если не заливать потом водкой. В Металлисте я также разрешал футболистам выпить по бокалу вина после игры. Мы за всем следили, и лишнего себе никто не позволял».

Ранее Мирон Маркевич рассказал, действительно ли Милевский на 2 года старше, чем указано в паспорте.

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Мирон Маркевич Андрей Шевченко Артем Милевский Александр Алиев сборная Украины по футболу алкоголь
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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