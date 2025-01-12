Мирон МАРКЕВИЧ: «Бокал пива после игры нужно футболистам»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о поведении экс-футболистов киевского «Динамо» Артема Милевского и Александра Алиева в лагере национальной команды:

«В сборной они ничего лишнего себе не позволяли. Помню, как после победы над Литвой Шевченко спрашивает: «Можно мы пойдем посидим с ребятами немножко?» – «Без проблем». Не вижу ничего плохого, чтобы ребята немножко расслабились. Рамки никто не переходил. Бокал пива после игры то и нужно, ясно что, если не заливать потом водкой. В Металлисте я также разрешал футболистам выпить по бокалу вина после игры. Мы за всем следили, и лишнего себе никто не позволял».

Ранее Мирон Маркевич рассказал, действительно ли Милевский на 2 года старше, чем указано в паспорте.