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  4. «Жаль». Маркевич отреагировал на сорванный трансфер Милевского в Серию А
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:46 |
635
0

«Жаль». Маркевич отреагировал на сорванный трансфер Милевского в Серию А

Маркевич считает, что Артем мог добиться успехов в Италии

12 января 2025, 12:46 |
635
0
«Жаль». Маркевич отреагировал на сорванный трансфер Милевского в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на сорванный переход Артема Милевского в итальянскую «Фиорентину» во времена игры за киевское «Динамо».

– Милевский рассказывал, что очень хотел перейти к Фиорентине и даже предложение от «фиалок» поступало, но его не отпустили. Как думаете, Артем мог добиться успеха в Серии А?

– Жаль, что он туда не перешел. В то время итальянский футбол был на очень высоком уровне. Думаю, он смог бы добиться успеха в Серии А, уровень у Артема был высок. До него наши футболисты хорошо выступали в Италии, так что и у него могло все выйти, – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Артем Милевский Динамо Киев Фиорентина трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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