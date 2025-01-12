«Жаль». Маркевич отреагировал на сорванный трансфер Милевского в Серию А

Украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на сорванный переход Артема Милевского в итальянскую «Фиорентину» во времена игры за киевское «Динамо».

– Милевский рассказывал, что очень хотел перейти к Фиорентине и даже предложение от «фиалок» поступало, но его не отпустили. Как думаете, Артем мог добиться успеха в Серии А?

– Жаль, что он туда не перешел. В то время итальянский футбол был на очень высоком уровне. Думаю, он смог бы добиться успеха в Серии А, уровень у Артема был высок. До него наши футболисты хорошо выступали в Италии, так что и у него могло все выйти, – сказал Маркевич.

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