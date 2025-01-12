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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:23 | Обновлено 12 января 2025, 13:12
1323
0

В клубе забрали паспорт. Опальный легионер из УПЛ не мог уехать из Украины

Бени Макуана столкнулся с проблемами в Житомире

12 января 2025, 12:23 | Обновлено 12 января 2025, 13:12
1323
0
В клубе забрали паспорт. Опальный легионер из УПЛ не мог уехать из Украины
ФК Полесье. Бени Макуана

Опальный легионер «Полесье» Бени Макуана попал в неприятную ситуацию в расположении житомирского клуба. Об этом рассказал журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, когда все футболисты уже уехали в отпуск (после матча против «Шахтера») Бени был вынужден задержаться в Украине почти на месяц из-за действий вице-президента «волков» Владимира Тесли, который не отдавал легионеру его паспорт.

Сообщается, что Макуана писал письма-обращения в украинскую ассоциацию футбола, а также знакомым журналистам с просьбой о помощи. В итоге Бени удалось уехать из Украины и сейчас он находится в Конго.

Макуана мощно начал свои выступления в Украинской Премьер-лиге после перехода в «Полесье» – вингер был лидером «волков» на старте прошлого сезона, но тяжелая травма и скандальный характер помешали игроку продемонстрировать свои лучшие качества.

Ранее сообщалось, что Макуана тепло простился с «Полесьем», хотя официально не сообщал о его уходе.

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Бени Макуана Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Тесля Полесье Житомир Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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