В клубе забрали паспорт. Опальный легионер из УПЛ не мог уехать из Украины
Бени Макуана столкнулся с проблемами в Житомире
Опальный легионер «Полесье» Бени Макуана попал в неприятную ситуацию в расположении житомирского клуба. Об этом рассказал журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, когда все футболисты уже уехали в отпуск (после матча против «Шахтера») Бени был вынужден задержаться в Украине почти на месяц из-за действий вице-президента «волков» Владимира Тесли, который не отдавал легионеру его паспорт.
Сообщается, что Макуана писал письма-обращения в украинскую ассоциацию футбола, а также знакомым журналистам с просьбой о помощи. В итоге Бени удалось уехать из Украины и сейчас он находится в Конго.
Макуана мощно начал свои выступления в Украинской Премьер-лиге после перехода в «Полесье» – вингер был лидером «волков» на старте прошлого сезона, но тяжелая травма и скандальный характер помешали игроку продемонстрировать свои лучшие качества.
Ранее сообщалось, что Макуана тепло простился с «Полесьем», хотя официально не сообщал о его уходе.
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