Один из лучших легионеров УПЛ может сменить клуб в Украине
ЛНЗ стремится арендовать Бени Макуана
Черкасский ЛНЗ интересуется конголезским вингером житомирского «Полесья» Бени Макуана, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, черкащане рассматривают вариант с арендой 22-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что после окончания первой части этой кампании Бени Макуана несколько дней не мог покинуть Житомир, потому что боссы «Полесья» не отдавали ему паспорт.
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