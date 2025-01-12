Один из лучших легионеров УПЛ может сменить клуб в Украине

Черкасский ЛНЗ интересуется конголезским вингером житомирского «Полесья» Бени Макуана, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, черкащане рассматривают вариант с арендой 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что после окончания первой части этой кампании Бени Макуана несколько дней не мог покинуть Житомир, потому что боссы «Полесья» не отдавали ему паспорт.