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  4. Один из лучших легионеров УПЛ может сменить клуб в Украине
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:51 |
952
0

Один из лучших легионеров УПЛ может сменить клуб в Украине

ЛНЗ стремится арендовать Бени Макуана

12 января 2025, 12:51 |
952
0
Один из лучших легионеров УПЛ может сменить клуб в Украине
ФК Полесье. Бени Макуана

Черкасский ЛНЗ интересуется конголезским вингером житомирского «Полесья» Бени Макуана, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, черкащане рассматривают вариант с арендой 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что после окончания первой части этой кампании Бени Макуана несколько дней не мог покинуть Житомир, потому что боссы «Полесья» не отдавали ему паспорт.

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Бени Макуана Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Игорь Бурбас
Дмитро Вус Источник: Игорь Бурбас
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