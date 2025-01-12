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  4. «Не будет проблем». Федецкий нашел усиление для Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 11:49 |
308
1

«Не будет проблем». Федецкий нашел усиление для Динамо в УПЛ

Артем отметил прогресс Крупского и Сыча

12 января 2025, 11:49 |
308
1
«Не будет проблем». Федецкий нашел усиление для Динамо в УПЛ
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий назвал футболистов из УПЛ, которые согласились бы киевскому «Динамо». Специалист отметил Илью Крупского и Алексея Сыча.

«Сыч и Крупский готовы играть за команду уровня Динамо, уверен в этом. Для них это будет очень большой шаг вперед, мотивирующий их еще больше работать. Ментально тоже не должно быть проблем.

Например, Алексей достойно играл за молодежку, уже вызывался и к национальной команде. Потому он не потеряется и в команде Александра Шовковского, конечно, если перейдет к ней. У Ильи опыт тоже есть, пусть и не столь значительный. А взрослые чуть ли не взрослые, знаете, только время покажет».

Илья Купский близок к подписанию контракта с «Металлистом 1925», который выступает в Первой лиге Украины, а Алексей Сыч – отказался ехать на просмотр в «Динамо».

Ранее Александр Алиев рассказал, как себя вел Андрей Шевченко после возвращения в «Динамо» из лондонского «Челси».

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Алексей Сыч Илья Крупский Динамо Киев Артем Федецкий Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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MaximusOne
Що Сич що Крупський посередні гравці, на рівні УПЛ вони ще більш менш непогано, але на рівні Європи...
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