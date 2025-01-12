«Не будет проблем». Федецкий нашел усиление для Динамо в УПЛ

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий назвал футболистов из УПЛ, которые согласились бы киевскому «Динамо». Специалист отметил Илью Крупского и Алексея Сыча.

«Сыч и Крупский готовы играть за команду уровня Динамо, уверен в этом. Для них это будет очень большой шаг вперед, мотивирующий их еще больше работать. Ментально тоже не должно быть проблем.

Например, Алексей достойно играл за молодежку, уже вызывался и к национальной команде. Потому он не потеряется и в команде Александра Шовковского, конечно, если перейдет к ней. У Ильи опыт тоже есть, пусть и не столь значительный. А взрослые чуть ли не взрослые, знаете, только время покажет».

Илья Купский близок к подписанию контракта с «Металлистом 1925», который выступает в Первой лиге Украины, а Алексей Сыч – отказался ехать на просмотр в «Динамо».

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