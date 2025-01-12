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Испания
12 января 2025, 11:16 | Обновлено 12 января 2025, 11:37
213
0

«Мы на пороге титула». Анчелотти – о матче с Барселоной в Суперкубке

Итальянец ждет интересного матча

12 января 2025, 11:16 | Обновлено 12 января 2025, 11:37
213
0
«Мы на пороге титула». Анчелотти – о матче с Барселоной в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

«Проблемы, возникшие во время игры с Мальоркой, решены, и все наши игроки готовы. Мы очень рады этому, и наша уверенность в каждом финале будет иметь решающее значение. Барселона является историческим соперником, и эти игры всегда трудны и жестки для обеих сторон. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть еще один трофей.

Конечно, нам придется думать о первом Классико сезона, когда они нас обыграли. Мы хорошо начали эту игру, но потом столкнулись с проблемами во втором тайме. Мы должны видеть повторение того, что мы сделали хорошо, и избегать ошибок, которые мы совершили позже. Классико есть Классико, а в финале давление еще больше. Играть с «Барселоной» в финале – это всегда что-то особенное.

Этот титул важен, потому что статистически, когда мы выигрывали Суперкубок, мы продолжали отличный сезон, тогда как если бы мы его проигрывали, мы обычно не выигрывали Лигу или Лигу чемпионов. Это соревнование, которое приносит дополнительную мотивацию и настраивает на прочный путь для продолжения остального сезона.

Это финал, и мы на пороге еще одного титула. Я хорошо понимаю, что все может произойти в футболе, и Барселона всегда соперничает на очень высоком уровне в таких играх. Мы сделали улучшение, никто не может этого возразить. Поражение не было бы хорошей новостью для нас, но это не означало бы, что команда возвращается назад», – заявил Анчелотти.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнирного запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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