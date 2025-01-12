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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 11:10 | Обновлено 12 января 2025, 11:39
1218
0

Маркевич признался, правда ли возраст Милевского больше, чем в паспорте

Бывший тренер сборной Украины не верит в слухи

12 января 2025, 11:10 | Обновлено 12 января 2025, 11:39
1218
0
Маркевич признался, правда ли возраст Милевского больше, чем в паспорте
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич высказался о возрасте экс-нападающего киевского «Динамо» Артема Милевского.

– Ходят слухи, что Артем на два года старше, чем на самом деле.

– Да это попридумывают такое что-то. Я смотрел на него, как на футболиста, а сколько ему лет, мне было неинтересно.

По официальным данным, Артему Милевскому сегодня исполнилось 40 лет.

Ранее Мирон Маркевич сказал все, что думает об Артеме Милевском.

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Артем Милевский Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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