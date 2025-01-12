Украина. Премьер лига12 января 2025, 11:10 | Обновлено 12 января 2025, 11:39
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Маркевич признался, правда ли возраст Милевского больше, чем в паспорте
Бывший тренер сборной Украины не верит в слухи
12 января 2025, 11:10 | Обновлено 12 января 2025, 11:39
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Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич высказался о возрасте экс-нападающего киевского «Динамо» Артема Милевского.
– Ходят слухи, что Артем на два года старше, чем на самом деле.
– Да это попридумывают такое что-то. Я смотрел на него, как на футболиста, а сколько ему лет, мне было неинтересно.
По официальным данным, Артему Милевскому сегодня исполнилось 40 лет.
Ранее Мирон Маркевич сказал все, что думает об Артеме Милевском.
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