Маркевич признался, правда ли возраст Милевского больше, чем в паспорте

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич высказался о возрасте экс-нападающего киевского «Динамо» Артема Милевского.

– Ходят слухи, что Артем на два года старше, чем на самом деле.

– Да это попридумывают такое что-то. Я смотрел на него, как на футболиста, а сколько ему лет, мне было неинтересно.

По официальным данным, Артему Милевскому сегодня исполнилось 40 лет.

Ранее Мирон Маркевич сказал все, что думает об Артеме Милевском.