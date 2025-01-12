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  4. «Оставил след». Маркевич сказал все, что думает о Милевском
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 10:58 | Обновлено 12 января 2025, 11:40
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0

«Оставил след». Маркевич сказал все, что думает о Милевском

Маркевич назвал главные «козыри» Артема

12 января 2025, 10:58 | Обновлено 12 января 2025, 11:40
920
0
«Оставил след». Маркевич сказал все, что думает о Милевском
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своем отношении к бывшему форварду национальной сборной Украины Артему Милевскому. Специалист назвал главные козыри Артема.

«У меня о Милевском остались хорошие воспоминания, ничего плохого о нем не могу сказать, только хорошее. Он был одним из лидеров команды и вел себя очень положительно.

Его козыри – это работа корпусом, техника и умение забивать. Артёму не хватало скорости, но он компенсировал это другими качествами. Я считаю, что Милевский оставил серьезный след в украинском футболе», – сказал Маркевич.

Ранее Александр Алиев рассказал, как себя вел Андрей Шевченко по возвращению в «Динамо» из лондонского «Челси».

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Мирон Маркевич Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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