«Оставил след». Маркевич сказал все, что думает о Милевском

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своем отношении к бывшему форварду национальной сборной Украины Артему Милевскому. Специалист назвал главные козыри Артема.

«У меня о Милевском остались хорошие воспоминания, ничего плохого о нем не могу сказать, только хорошее. Он был одним из лидеров команды и вел себя очень положительно.

Его козыри – это работа корпусом, техника и умение забивать. Артёму не хватало скорости, но он компенсировал это другими качествами. Я считаю, что Милевский оставил серьезный след в украинском футболе», – сказал Маркевич.

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