«Быть мягче». Алиев объяснил, почему Милевский не ладил с Блохиным
Бывший полузащитник киевлян высказался об отношениях с легендой столичного клуба
Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев высказался об экс-тренере столичного клуба Олеге Блохине:
«Почему у нас с Милевским не сложились отношения с Блохиным? Скажу за себя. Как футболиста, я Блохина очень уважаю, как человека - у меня есть свое мнение. У него сложный характер и у меня тоже. В этом плане мы не сошлись. Понятно, что мне где-то надо было быть мягче, потому что он тренер, а я игрок. Плохого о Блохине я ничего сказать не могу. Это великий футболист не только для Украины, но и для всего мира».
Ранее Александр Алиев высказался о Йожефе Сабо.
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