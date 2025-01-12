«Быть ​​мягче». Алиев объяснил, почему Милевский не ладил с Блохиным

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев высказался об экс-тренере столичного клуба Олеге Блохине:

«Почему у нас с Милевским не сложились отношения с Блохиным? Скажу за себя. Как футболиста, я Блохина очень уважаю, как человека - у меня есть свое мнение. У него сложный характер и у меня тоже. В этом плане мы не сошлись. Понятно, что мне где-то надо было быть мягче, потому что он тренер, а я игрок. Плохого о Блохине я ничего сказать не могу. Это великий футболист не только для Украины, но и для всего мира».

Ранее Александр Алиев высказался о Йожефе Сабо.