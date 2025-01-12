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  4. «Быть ​​мягче». Алиев объяснил, почему Милевский не ладил с Блохиным
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:12 |
855
1

«Быть ​​мягче». Алиев объяснил, почему Милевский не ладил с Блохиным

Бывший полузащитник киевлян высказался об отношениях с легендой столичного клуба

12 января 2025, 12:12 |
855
1
«Быть ​​мягче». Алиев объяснил, почему Милевский не ладил с Блохиным
ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев высказался об экс-тренере столичного клуба Олеге Блохине:

«Почему у нас с Милевским не сложились отношения с Блохиным? Скажу за себя. Как футболиста, я Блохина очень уважаю, как человека - у меня есть свое мнение. У него сложный характер и у меня тоже. В этом плане мы не сошлись. Понятно, что мне где-то надо было быть мягче, потому что он тренер, а я игрок. Плохого о Блохине я ничего сказать не могу. Это великий футболист не только для Украины, но и для всего мира».

Ранее Александр Алиев высказался о Йожефе Сабо.

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Динамо Киев Александр Алиев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Блохин
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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В заголовку про Мілевського, а по тексту про Алієва, "совпаденіє" не думаю? Черговий ДНО-заголовок!
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