«В одной комнате». Алиев рассказал о зарождении дружбы с Милевским
Александр вспомнил юношеский период
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил, как началась их дружба с Артемом Милевским. Алиев рассказал, о важном событии, которое произошло между футболистами.
«Впервые я увидел Артема в спецклассе Яковенко в 2000 году, когда мы только приехали в Украину. У нас был дружный коллектив в Академии. Не могу сказать, что мы прямо сразу начали сильно общаться с Артемом.
Это случилось, когда мы поехали на сборы с первой командой при Михайличенко и нас поселили в одной комнате. Затем мы вместе перешли в «Динамо-2». Вот так началась наша дружба, которая продолжается и поныне», – сказал Алиев.
Ранее Александр рассказал о примирении с Милевским после ссоры из-за алкогольной зависимости Артема.
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