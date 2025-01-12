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  4. «В одной комнате». Алиев рассказал о зарождении дружбы с Милевским
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 10:26 | Обновлено 12 января 2025, 11:50
494
0

«В одной комнате». Алиев рассказал о зарождении дружбы с Милевским

Александр вспомнил юношеский период

12 января 2025, 10:26 | Обновлено 12 января 2025, 11:50
494
0
«В одной комнате». Алиев рассказал о зарождении дружбы с Милевским
Instagram. Алиев и Милевский

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил, как началась их дружба с Артемом Милевским. Алиев рассказал, о важном событии, которое произошло между футболистами.

«Впервые я увидел Артема в спецклассе Яковенко в 2000 году, когда мы только приехали в Украину. У нас был дружный коллектив в Академии. Не могу сказать, что мы прямо сразу начали сильно общаться с Артемом.

Это случилось, когда мы поехали на сборы с первой командой при Михайличенко и нас поселили в одной комнате. Затем мы вместе перешли в «Динамо-2». Вот так началась наша дружба, которая продолжается и поныне», – сказал Алиев.

Ранее Александр рассказал о примирении с Милевским после ссоры из-за алкогольной зависимости Артема.

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Александр Алиев Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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