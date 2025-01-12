«В одной комнате». Алиев рассказал о зарождении дружбы с Милевским

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил, как началась их дружба с Артемом Милевским. Алиев рассказал, о важном событии, которое произошло между футболистами.

«Впервые я увидел Артема в спецклассе Яковенко в 2000 году, когда мы только приехали в Украину. У нас был дружный коллектив в Академии. Не могу сказать, что мы прямо сразу начали сильно общаться с Артемом.

Это случилось, когда мы поехали на сборы с первой командой при Михайличенко и нас поселили в одной комнате. Затем мы вместе перешли в «Динамо-2». Вот так началась наша дружба, которая продолжается и поныне», – сказал Алиев.

Ранее Александр рассказал о примирении с Милевским после ссоры из-за алкогольной зависимости Артема.