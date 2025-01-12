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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 10:14 |
416
0

«Где-то проскакивало». Известно, как Шевченко вел себя в Динамо после Челси

Александр Алиев вспомнил период игры с Андреем Шевченко

12 января 2025, 10:14 |
416
0
«Где-то проскакивало». Известно, как Шевченко вел себя в Динамо после Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, как вел себя Андрей Шевченко по возвращении в «Динамо» из лондонского «Челси» в 2009 году.

– Как вел себя Шева по возвращению в Динамо?

– Совершенно нормально, как и подобает обладателю «Золотого мяча». Мы выходили и вместе делали хорошее дело для команды.

– А правда, что Шева в сборной не знал фамилии некоторых футболистов? Слышал, что после ассиста Рикуна в матче с Турцией он спросил: «А кто этот парень?».

–Точно сказать не могу, но где-то что-то проскакивало, – сказал Алиев.

Андрей Шевченко закончил свою профессиональную карьеру в киевском «Динамо». Андрей вернулся в Киев в 2009 году после вояжа в Европу, где форвард успел поиграть за итальянский «Милан» и лондонский «Челси».

Ранее Артем Милевский рассказал, как Андрей Шевченко одолжил ему солидную сумму денег.

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Александр Алиев Андрей Шевченко Челси Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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