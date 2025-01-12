«Где-то проскакивало». Известно, как Шевченко вел себя в Динамо после Челси

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, как вел себя Андрей Шевченко по возвращении в «Динамо» из лондонского «Челси» в 2009 году.

– Как вел себя Шева по возвращению в Динамо?

– Совершенно нормально, как и подобает обладателю «Золотого мяча». Мы выходили и вместе делали хорошее дело для команды.

– А правда, что Шева в сборной не знал фамилии некоторых футболистов? Слышал, что после ассиста Рикуна в матче с Турцией он спросил: «А кто этот парень?».

–Точно сказать не могу, но где-то что-то проскакивало, – сказал Алиев.

Андрей Шевченко закончил свою профессиональную карьеру в киевском «Динамо». Андрей вернулся в Киев в 2009 году после вояжа в Европу, где форвард успел поиграть за итальянский «Милан» и лондонский «Челси».

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