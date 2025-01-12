ВИДЕО. Приехал Суркис. Динамо готовится к спаррингу с ФКСБ на сборах

Киевское «Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона на учебно-тренировочном собрании в Турции. Об этом отчиталась пресс-служба киевского клуба.

Подопечные Александра Шовковского провели вечернюю тренировку, готовясь к очередному контрольному матчу – уже в воскресенье, 12 января, «бело-синие» проведут матч против ФКСБ (Стяуа). Посетил Турцию и президент киевского клуба Игорь Суркис, который пообщался с командой и тренерским штабом.

Матч «Динамо» – ФКСБ (Стяуа) запланирован на воскресенье, 12 января. Старт встречи ожидается в 16.00 по киевскому времени.

В первом контрольном матче на турецком сборе «Динамо» проиграло немецкому «Магдебургу» (1:3), выступающему во второй немецкой Бундеслиге.