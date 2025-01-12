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  4. ВИДЕО. Приехал Суркис. Динамо готовится к спаррингу с ФКСБ на сборах
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 09:49 | Обновлено 12 января 2025, 10:14
442
1

ВИДЕО. Приехал Суркис. Динамо готовится к спаррингу с ФКСБ на сборах

«Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона

12 января 2025, 09:49 | Обновлено 12 января 2025, 10:14
442
1
ВИДЕО. Приехал Суркис. Динамо готовится к спаррингу с ФКСБ на сборах
ФК Динамо Киев.

Киевское «Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона на учебно-тренировочном собрании в Турции. Об этом отчиталась пресс-служба киевского клуба.

Подопечные Александра Шовковского провели вечернюю тренировку, готовясь к очередному контрольному матчу – уже в воскресенье, 12 января, «бело-синие» проведут матч против ФКСБ (Стяуа). Посетил Турцию и президент киевского клуба Игорь Суркис, который пообщался с командой и тренерским штабом.

Матч «Динамо» – ФКСБ (Стяуа) запланирован на воскресенье, 12 января. Старт встречи ожидается в 16.00 по киевскому времени.

В первом контрольном матче на турецком сборе «Динамо» проиграло немецкому «Магдебургу» (1:3), выступающему во второй немецкой Бундеслиге.

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Динамо Киев ФКСБ (Стяуа) Бухарест учебно-тренировочные сборы Игорь Суркис Александр Шовковский видео
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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serhiy
Значить скоро і ахметка з Лондона приїде в Туреччину ,він таке не попустить ).
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