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  4. «Мы всегда были, есть и будем кентами». Алиев – о ссоре с Милевским
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 09:24 |
588
0

«Мы всегда были, есть и будем кентами». Алиев – о ссоре с Милевским

Алиев заявил, что друзья окончательно помирились

12 января 2025, 09:24 |
588
0
«Мы всегда были, есть и будем кентами». Алиев – о ссоре с Милевским
Instagram. Алиев и Милевский

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о примирении с одиозным одноклубником – Артемом Милевским, с которым долгое время не общались.

– Недавно у вас была ссора с Милевским, но вы уже помирились. Расскажите, как произошло ваше примирение?

– Он подошел ко мне и спросил, в чем суть претензий. Я ему объяснил ситуацию, Тема передо мной извинился, и мы пожали друг другу руки. Теперь снова общаемся. Мы всегда были, есть и будем кентами, – сказал Алиев.

Артем и Александр вместе играли на киевское «Динамо» и национальную сборную Украины. Бывшие футболисты прекратили общение на некоторое время из-за ссоры – Милевскому не понравилась публичность Алиева в вопросе его алкогольной зависимости. «Кенты» помирились на матче медиа футбольной лиги.

Ранее Милевский рассказал, почему не будет играть за медийную сборную Украины.

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Александр Алиев Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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