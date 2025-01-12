«Мы всегда были, есть и будем кентами». Алиев – о ссоре с Милевским

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о примирении с одиозным одноклубником – Артемом Милевским, с которым долгое время не общались.

– Недавно у вас была ссора с Милевским, но вы уже помирились. Расскажите, как произошло ваше примирение?

– Он подошел ко мне и спросил, в чем суть претензий. Я ему объяснил ситуацию, Тема передо мной извинился, и мы пожали друг другу руки. Теперь снова общаемся. Мы всегда были, есть и будем кентами, – сказал Алиев.

Артем и Александр вместе играли на киевское «Динамо» и национальную сборную Украины. Бывшие футболисты прекратили общение на некоторое время из-за ссоры – Милевскому не понравилась публичность Алиева в вопросе его алкогольной зависимости. «Кенты» помирились на матче медиа футбольной лиги.

Ранее Милевский рассказал, почему не будет играть за медийную сборную Украины.