«Сладкая парочка». Алиев сравнил Милевского с Ванатом и Довбиком

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев заявил, что Артем Милевский был гораздо лучше нынешних форвардов национальной команды – Владислава Ваната и Артема Довбика.

– Если сравнить Артема с нынешними нападающими сборной, Ванатом и Довбиком, кого предпочтете?

– У Артема уровень гораздо выше, и он их превосходит во всем. Пусть у него не было большой скорости Ваната, но мышление, пас, удержание мяча на более высоком уровне. Я не хочу оскорблять Ваната и Довбика, но с Милевским мне всегда нравилось играть. Недаром нас называли «сладкая парочка», – заявил Алиев.

У Милевского возник конфликт с нынешним форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом. Ванат публично пошутил по поводу Артема, что очень не понравилось бывшему форварду киевской команды. Милевский продолжает всячески цеплять Ваната, публикуя сообщения в своем Instagram.

Ранее Александр Алиев рассказал, как себя вел Андрей Шевченко по возвращению в «Динамо» из лондонского «Челси».