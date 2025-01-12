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  4. «Сладкая парочка». Алиев сравнил Милевского с Ванатом и Довбиком
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:06 | Обновлено 12 января 2025, 12:24
325
0

«Сладкая парочка». Алиев сравнил Милевского с Ванатом и Довбиком

Александр заявил, что уровень Артема значительно выше

12 января 2025, 12:06 | Обновлено 12 января 2025, 12:24
325
0
«Сладкая парочка». Алиев сравнил Милевского с Ванатом и Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев заявил, что Артем Милевский был гораздо лучше нынешних форвардов национальной команды – Владислава Ваната и Артема Довбика.

– Если сравнить Артема с нынешними нападающими сборной, Ванатом и Довбиком, кого предпочтете?

У Артема уровень гораздо выше, и он их превосходит во всем. Пусть у него не было большой скорости Ваната, но мышление, пас, удержание мяча на более высоком уровне. Я не хочу оскорблять Ваната и Довбика, но с Милевским мне всегда нравилось играть. Недаром нас называли «сладкая парочка», – заявил Алиев.

У Милевского возник конфликт с нынешним форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом. Ванат публично пошутил по поводу Артема, что очень не понравилось бывшему форварду киевской команды. Милевский продолжает всячески цеплять Ваната, публикуя сообщения в своем Instagram.

Ранее Александр Алиев рассказал, как себя вел Андрей Шевченко по возвращению в «Динамо» из лондонского «Челси».

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Артем Милевский Александр Алиев Артем Довбик Владислав Ванат сборная Украины по футболу Динамо Киев Рома Рим
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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