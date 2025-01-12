ФОТО. У Винисиуса есть девушка. Пара скрывала отношения
Плохая новость для фанаток бразильского нападающего
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор встречается с бразильской моделью Марией Мазалли.
В соцсети X опубликован виральный пост, в котором указывается, что бразилец таки встречается с инфлюенсеркой, на которую в IG подписано почти 1 млн фолловеров.
На одном из фото девушки заметили совместное селфи с бразильцем и кольцо на безымянном пальце.
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Есть и другие доказательства: Винисиус постоянно лайкает публикации модели, оставляет влюбленные комментарии и часто находится в одних и тех же городах с Марией – в конце года пара отдыхала в Дубаи, где нападающий «Реала» получил награду лучшему футболисту мира от «Globe Soccer Awards».
Кроме того Марию уже замечали в доме Винисиуса и о том, что пара проводит время вместе, знают практически все в Мадриде.
Ну и тот факт, что бразильская модель проводит большую часть времени в столице Испании – также подтверждает их отношения.
wake up girls— ines ♛¹⁵ (@latinaabake) January 10, 2025
Vini's new gf pic.twitter.com/usgw15BU5b
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