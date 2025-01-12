Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У Винисиуса есть девушка. Пара скрывала отношения
Другие новости
12 января 2025, 08:32 |
541
0

ФОТО. У Винисиуса есть девушка. Пара скрывала отношения

Плохая новость для фанаток бразильского нападающего

12 января 2025, 08:32 |
541
0
ФОТО. У Винисиуса есть девушка. Пара скрывала отношения
Instagram. Мария Мазалли

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор встречается с бразильской моделью Марией Мазалли.

В соцсети X опубликован виральный пост, в котором указывается, что бразилец таки встречается с инфлюенсеркой, на которую в IG подписано почти 1 млн фолловеров.

На одном из фото девушки заметили совместное селфи с бразильцем и кольцо на безымянном пальце.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Есть и другие доказательства: Винисиус постоянно лайкает публикации модели, оставляет влюбленные комментарии и часто находится в одних и тех же городах с Марией – в конце года пара отдыхала в Дубаи, где нападающий «Реала» получил награду лучшему футболисту мира от «Globe Soccer Awards».

Кроме того Марию уже замечали в доме Винисиуса и о том, что пара проводит время вместе, знают практически все в Мадриде.

Ну и тот факт, что бразильская модель проводит большую часть времени в столице Испании – также подтверждает их отношения.

По теме:
ФАНАТКА ДНЯ. Она любит Роналду! Причина для нервов Джорджины Родригес
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Суарес – новая любовь Мауро Икарди
фото lifestyle Винисиус Жуниор Реал Мадрид девушки Ла Лига Суперкубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 12 января 2025, 07:26 0
Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Арсенал – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 12 января в 17:00 по Киеву

Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Бокс | 11 января 2025, 09:24 1
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем

Тайсон назвал лучших молодых боксеров современности

Александр Усик признан Боксером года по версии журнала The Ring
Бокс | 12.01.2025, 00:55
Александр Усик признан Боксером года по версии журнала The Ring
Александр Усик признан Боксером года по версии журнала The Ring
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 11.01.2025, 18:17
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
Футбол | 11.01.2025, 09:36
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
«Новый Майк Тайсон» изъявил желание провести бой против Усика
«Новый Майк Тайсон» изъявил желание провести бой против Усика
11.01.2025, 00:52
Бокс
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 8
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
10.01.2025, 18:55 15
Футбол
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем