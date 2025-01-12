Милан хочет подписать капитана Манчестер Сити. Игрок не против сменить клуб
Кайл Уокер может продолжить карьеру в Италии
Руководство итальянского «Милана» хочет оформить трансфер английского ветерана «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Об этом пишет издание The Telegraph.
По информации источника, итальянский клуб намерен приобрести игрока и уверен в успехе. Официального предложения пока не было.
34-летний футболист выступает за «Ман Сити» с 2017 года. За это время он завоевал с командой 17 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов и 6 раз стал чемпионом Англии.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола заявил, что Кайл Уолкер хочет покинуть «Манчестер Сити»
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