Милан хочет подписать капитана Манчестер Сити. Игрок не против сменить клуб

Руководство итальянского «Милана» хочет оформить трансфер английского ветерана «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Об этом пишет издание The Telegraph.

По информации источника, итальянский клуб намерен приобрести игрока и уверен в успехе. Официального предложения пока не было.

34-летний футболист выступает за «Ман Сити» с 2017 года. За это время он завоевал с командой 17 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов и 6 раз стал чемпионом Англии.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола заявил, что Кайл Уолкер хочет покинуть «Манчестер Сити»