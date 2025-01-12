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12 января 2025, 08:12 |
803
0

ФАНАТКА ДНЯ. Она любит Роналду! Причина для нервов Джорджины Родригес

Вы тож поймете невесту Криштиану...

12 января 2025, 08:12 |
803
0
ФАНАТКА ДНЯ. Она любит Роналду! Причина для нервов Джорджины Родригес
Instagram. Ева Падлок

Ева Падлок – грандиозная красавица, модель и инфлюенсер, которая является фанаткой «Ювентуса».

Также девушка без ума от Криштиану Роналду – португальский нападающий всегда был в списке №1 для испанки, а особенно – когда CR7 выступал за туринский клуб.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ева сделала имя в качестве модели для Moto GP – испанка выделялась своей красотой и целеустремленностью, и поэтому очень быстро стала звездой мотогонок.

Сейчас Ева работает моделью и инфлюенсером, она является амбассадором американской компании Fashion Moda и любит провоцировать своих подписчиков фото эротического содержания.

На её Instagram подписано более 2 млн фолловеров. Девушка обладает феноменальной красотой:

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фото lifestyle Криштиану Роналду Ювентус Джорджина Родригес чемпионат Италии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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