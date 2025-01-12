ФАНАТКА ДНЯ. Она любит Роналду! Причина для нервов Джорджины Родригес
Вы тож поймете невесту Криштиану...
Ева Падлок – грандиозная красавица, модель и инфлюенсер, которая является фанаткой «Ювентуса».
Также девушка без ума от Криштиану Роналду – португальский нападающий всегда был в списке №1 для испанки, а особенно – когда CR7 выступал за туринский клуб.
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Ева сделала имя в качестве модели для Moto GP – испанка выделялась своей красотой и целеустремленностью, и поэтому очень быстро стала звездой мотогонок.
Сейчас Ева работает моделью и инфлюенсером, она является амбассадором американской компании Fashion Moda и любит провоцировать своих подписчиков фото эротического содержания.
На её Instagram подписано более 2 млн фолловеров. Девушка обладает феноменальной красотой:
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