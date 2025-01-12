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12 января 2025, 07:33 |
723
0

ФОТО. Кто зарабатывает больше: Джорджина или Антонела? Есть ответ

Всё уже подсчитано

12 января 2025, 07:33 |
723
0
ФОТО. Кто зарабатывает больше: Джорджина или Антонела? Есть ответ
Instagram. Джорджина Родригес и Антонела Роккуццо

Стало известно, кто из девушек/жен футболистов зарабатывает наибольше с одного рекламого поста в Instagram.

Такое исследование провел специализированный аккаунт «Game, set and match», который рассказывает о личной жизни футболистов.

Первое место занимает невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес, имеющая аудиторию в IG размером в 64,9 млн – рекламный пост на её странице стоит $234 800.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На втором месте идёт певица Анитта, бойфрендом которой является полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Винисиус Соуза: её аудитория – 64,3 млн, пост – $223 300.

На третьем месте – жена Лионеля Месси – Антонела Роккуцо: у неё следующие цифры – 40,1 млн и $162 300.

Весь список здесь:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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