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12 января 2025, 07:14 |
28
0

ВИДЕО. Ламин Ямал рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

Ламин дал чёткий ответ

12 января 2025, 07:14 |
28
0
ВИДЕО. Ламин Ямал рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол
Youtube. Ламин Ямал

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал поучаствовал в шоу клубного телевиденья «90 секунд челлендж».

Одним из вопросов 17-летнему лидеру «блаугранас» был вопрос о том, кем бы стал Ламин, если бы не футбол.

Ямал довольно быстро ответил: «Стал бы стримером».

Также Ламин выбрал пасту, а не рис, его кумирами являются Месси и Неймар, все трофеи он хранит у себя дома, не умеет готовить еду, следующий отпуск проведет в Дубаи, лучший друг в команде – Бальде, считает, что у него самый лучший музыкальный вкус в команде, считает TikTok лучшей соцсетью, чем Instagram.

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фото Ламин Ямал Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу Суперкубок Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: YouTube
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