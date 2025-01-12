ВИДЕО. Ламин Ямал рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал поучаствовал в шоу клубного телевиденья «90 секунд челлендж».

Одним из вопросов 17-летнему лидеру «блаугранас» был вопрос о том, кем бы стал Ламин, если бы не футбол.

Ямал довольно быстро ответил: «Стал бы стримером».

Также Ламин выбрал пасту, а не рис, его кумирами являются Месси и Неймар, все трофеи он хранит у себя дома, не умеет готовить еду, следующий отпуск проведет в Дубаи, лучший друг в команде – Бальде, считает, что у него самый лучший музыкальный вкус в команде, считает TikTok лучшей соцсетью, чем Instagram.