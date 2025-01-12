Хотя бы с пенальти. Грилиш забил свой первый гол за 392 дня

29-летний полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш забил свой первый гол за команду после почти года без забитых мячей. Однако его гол был реализован с пенальти в матче против представителя Второй лиги Англии «Солфорда».

Забитый на 49-й минуте пенальти стал первым голом Грилиша с декабря 2023 года, когда он отличился во встрече с «Кристал Пэлас».

С тех пор его роль в команде значительно уменьшилась, и он неоднократно оставался на скамейке запасных, что стало предметом комментариев Пепа Гвардиолы, который заявил, что Грилиш должен бороться за свое место в стартовом составе.

Сам Джек Грилиш не комментировал свою безрезультативность в прошлом.

В матче «Манчестер Сити» разгромил «Солфорд» со счетом 8:0.

