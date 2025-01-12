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  4. Хотя бы с пенальти. Грилиш забил свой первый гол за 392 дня
Англия
12 января 2025, 05:25 |
35
0

Хотя бы с пенальти. Грилиш забил свой первый гол за 392 дня

«Манчестер Сити» разгромил команду из четвертого по силе дивизиона Англии

12 января 2025, 05:25 |
35
0
Хотя бы с пенальти. Грилиш забил свой первый гол за 392 дня
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш забил свой первый гол за команду после почти года без забитых мячей. Однако его гол был реализован с пенальти в матче против представителя Второй лиги Англии «Солфорда».

Забитый на 49-й минуте пенальти стал первым голом Грилиша с декабря 2023 года, когда он отличился во встрече с «Кристал Пэлас».

С тех пор его роль в команде значительно уменьшилась, и он неоднократно оставался на скамейке запасных, что стало предметом комментариев Пепа Гвардиолы, который заявил, что Грилиш должен бороться за свое место в стартовом составе.

Сам Джек Грилиш не комментировал свою безрезультативность в прошлом.

В матче «Манчестер Сити» разгромил «Солфорд» со счетом 8:0.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Солфорд Сити Джек Грилиш
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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