Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Australian Open
12 января 2025, 15:06 | Обновлено 12 января 2025, 16:04
264
0

Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Aus Open

Поединок состоится 13 января, ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву

12 января 2025, 15:06 | Обновлено 12 января 2025, 16:04
264
0
Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Коллаж Sport.ua

Украинка Дарья Снигур (WTA 139) и американка Даниэль Коллинс (WTA 11) встретятся в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии. Поединок состоится 13 января, ориентировочное время начала – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дарья Снигур

«Не самый щадящий вызов, но и расстраиваться не стану», – прокомментировала Дарья Снигур предстоящую встречу с Коллинс.

22-летняя украинская теннисистка провела уже четвертый сезон на профессиональном уровне и стабильно удерживается в середине второй сотни мирового рейтинга. Дарья не демонстрирует резких скачков в игре, но и ниже определенного уровня не опускается. На Australian Open-2025 она успешно прошла квалификацию, обыграв Эмилиану Аранго из Колумбии, Барбору Палицову из Чехии и Ребеку Масарову из Швейцарии. Как мы писали ранее – Дарья повторила прошлогодний сценарий. Теперь задача – изменить сюжет прошлого года и пройти первый раунд основной сетки.

Снигур – теннисистка с мощной игрой с задней линии. Её ключевая сильная сторона – стабильность на приеме и способность бороться с соперницами выше классом. За последние 11 матчей на харде Дарья выигрывала минимум один сет в 10 встречах, что подчеркивает её настрой и умение цепляться за каждый розыгрыш.

Текущий сезон Снигур начала после сложного периода. Из-за войны в Украине она была вынуждена покинуть родной Киев и проводить подготовку за границей о чем она сказала в интервью накануне матча: «Еще полгода назад, во время Уимблдона, я говорила, что нигде не чувствую себя так комфортно, как в Киеве. Однако из-за систематических обстрелов и перебоев с электричеством я была вынуждена покинуть дом, чтобы качественно подготовиться к началу сезона».

Украинка завершила подготовку в Варшаве и, несмотря на все трудности, продолжает показывать хороший теннис, готовясь к важному этапу в своей карьере.


Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Даниэль Коллинс

Американка Даниэль Коллинc по-прежнему удерживается в элите мирового тенниса, несмотря на неудачи в конце прошлого сезона. Удержав 11-ю строчку рейтинга WTA, она вновь готова к борьбе на кортах Мельбурна. В середине прошлого года ходили разговоры, что Коллинс может завершить карьеру после серии неудач, но американка решила продолжить выступления.

Australian Open занимает особое место в её карьере. В 2019 году Коллинз добралась здесь до полуфинала, а в 2022-м вышла в финал, где уступила Эшли Барти. Этот турнир стал для Даниэль чем-то вроде счастливого места, где она регулярно показывает свой лучший теннис. Однако в новом сезоне она начала с поражения, а завершение прошлого года и вовсе отметила серией из шести проигранных матчей.

Коллинс обладает хорошей подачей и агрессивным стилем, который часто ставит соперниц в тупик. Но её нестабильность и ошибки в ключевых моментах могут сыграть против неё, особенно против такой цепкой теннисистки, как Снигур.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинc

Прогноз на матч

С учётом текущей формы обеих теннисисток и их стилей игры, матч между Снигур и Коллинс вряд ли будет лёгким. Несмотря на проблемы американки в последних матчах, её опыт и высокая «звёздность» позволяют ожидать плотной борьбы на протяжении всего поединка. Снигур, которая уверенно прошла квалификацию и готова дать бой, вполне способна затянуть матч, что делает ставку на тотал геймов больше 20 очень перспективной.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
13.01.2025 -
12:00
Даниэль Коллинс
Тота геймов больше 20 1.76 Сделать ставку
По теме:
Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025
Дарья Снигур – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Даниэль Коллинс прогнозы прогнозы на теннис Australian Open 2025
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Футбол | 12 января 2025, 11:26 16
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ

Эдсон может усилить киевский клуб

Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Футбол | 12 января 2025, 00:08 8
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии

В дерби лиссабонских команд все решилось в серии 11-метровых

Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 11.01.2025, 18:17
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Бокс | 11.01.2025, 20:03
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
Теннис | 12.01.2025, 11:45
ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 2
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем