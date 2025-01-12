Украинка Дарья Снигур (WTA 139) и американка Даниэль Коллинс (WTA 11) встретятся в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии. Поединок состоится 13 января, ориентировочное время начала – 12:00 по Киеву.



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Дарья Снигур



«Не самый щадящий вызов, но и расстраиваться не стану», – прокомментировала Дарья Снигур предстоящую встречу с Коллинс.

22-летняя украинская теннисистка провела уже четвертый сезон на профессиональном уровне и стабильно удерживается в середине второй сотни мирового рейтинга. Дарья не демонстрирует резких скачков в игре, но и ниже определенного уровня не опускается. На Australian Open-2025 она успешно прошла квалификацию, обыграв Эмилиану Аранго из Колумбии, Барбору Палицову из Чехии и Ребеку Масарову из Швейцарии. Как мы писали ранее – Дарья повторила прошлогодний сценарий. Теперь задача – изменить сюжет прошлого года и пройти первый раунд основной сетки.

Снигур – теннисистка с мощной игрой с задней линии. Её ключевая сильная сторона – стабильность на приеме и способность бороться с соперницами выше классом. За последние 11 матчей на харде Дарья выигрывала минимум один сет в 10 встречах, что подчеркивает её настрой и умение цепляться за каждый розыгрыш.

Текущий сезон Снигур начала после сложного периода. Из-за войны в Украине она была вынуждена покинуть родной Киев и проводить подготовку за границей о чем она сказала в интервью накануне матча: «Еще полгода назад, во время Уимблдона, я говорила, что нигде не чувствую себя так комфортно, как в Киеве. Однако из-за систематических обстрелов и перебоев с электричеством я была вынуждена покинуть дом, чтобы качественно подготовиться к началу сезона».



Украинка завершила подготовку в Варшаве и, несмотря на все трудности, продолжает показывать хороший теннис, готовясь к важному этапу в своей карьере.





Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур



Даниэль Коллинс

Американка Даниэль Коллинc по-прежнему удерживается в элите мирового тенниса, несмотря на неудачи в конце прошлого сезона. Удержав 11-ю строчку рейтинга WTA, она вновь готова к борьбе на кортах Мельбурна. В середине прошлого года ходили разговоры, что Коллинс может завершить карьеру после серии неудач, но американка решила продолжить выступления.

Australian Open занимает особое место в её карьере. В 2019 году Коллинз добралась здесь до полуфинала, а в 2022-м вышла в финал, где уступила Эшли Барти. Этот турнир стал для Даниэль чем-то вроде счастливого места, где она регулярно показывает свой лучший теннис. Однако в новом сезоне она начала с поражения, а завершение прошлого года и вовсе отметила серией из шести проигранных матчей.

Коллинс обладает хорошей подачей и агрессивным стилем, который часто ставит соперниц в тупик. Но её нестабильность и ошибки в ключевых моментах могут сыграть против неё, особенно против такой цепкой теннисистки, как Снигур.





Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинc



Прогноз на матч



С учётом текущей формы обеих теннисисток и их стилей игры, матч между Снигур и Коллинс вряд ли будет лёгким. Несмотря на проблемы американки в последних матчах, её опыт и высокая «звёздность» позволяют ожидать плотной борьбы на протяжении всего поединка. Снигур, которая уверенно прошла квалификацию и готова дать бой, вполне способна затянуть матч, что делает ставку на тотал геймов больше 20 очень перспективной.