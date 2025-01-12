Кто стал лучшим игроком матча. Стала известна оценка Трубина в финале

Вечером 11 января состоялся финальный матч Кубка португальской лиги.

Бенфика переиграла Спортинг в послематчевых пенальти

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Украинский голкипер Анатолий Трубин провел за орлов весь матч, а в послематчевых пенальти отразил решающий удар от соперника.

Трубин за свое выступление получил от SofaScore оценку 7.4. Лучшим игроком в составе Бенфики стал Томас Араухо – 7.6.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник Спортинга Мортен Юльманн – ему поставили 7.7.