ФОТО. С кубком в руках. Трубин празднует первый выигранный титул в Бенфике
Украинский голкипер стал героем матча
23-летний украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин помог своей команде одержать победу в Кубке португальской лиги.
«Бенфика» победила в серии послематчевых пенальти, где Трубин стал героем, отразив решающий одиннадцатиметровый удар (основное время 1:1, серия пенальти: 7:6).
В социальных сетях Трубин уже поделился фотографией с кубком в руках. На фото украинский голкипер, выглядя счастливым после напряженного матча, демонстрирует свою заслуженную награду.
Напомним, Анатолий Трубин перешел в «Бенфику» из донецкого «Шахтера» летом 2023 года. Его дебют в составе португальского клуба состоялся 16 сентября в матче против «Визелы».
С тех пор Трубин закрепился как основной голкипер «Бенфики», а первый титул в новой команде завоевал только сейчас.
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