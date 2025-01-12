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Португалия
12 января 2025, 01:40 | Обновлено 12 января 2025, 02:23
348
0

ФОТО. С кубком в руках. Трубин празднует первый выигранный титул в Бенфике

Украинский голкипер стал героем матча

12 января 2025, 01:40 | Обновлено 12 января 2025, 02:23
348
0
ФОТО. С кубком в руках. Трубин празднует первый выигранный титул в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин помог своей команде одержать победу в Кубке португальской лиги.

«Бенфика» победила в серии послематчевых пенальти, где Трубин стал героем, отразив решающий одиннадцатиметровый удар (основное время 1:1, серия пенальти: 7:6).

В социальных сетях Трубин уже поделился фотографией с кубком в руках. На фото украинский голкипер, выглядя счастливым после напряженного матча, демонстрирует свою заслуженную награду.

Напомним, Анатолий Трубин перешел в «Бенфику» из донецкого «Шахтера» летом 2023 года. Его дебют в составе португальского клуба состоялся 16 сентября в матче против «Визелы».

С тех пор Трубин закрепился как основной голкипер «Бенфики», а первый титул в новой команде завоевал только сейчас.

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Бенфика Спортинг Лиссабон Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика lifestyle Кубок португальской лиги по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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