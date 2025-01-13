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Australian Open
13 января 2025, 14:17 | Обновлено 13 января 2025, 15:06
594
2

Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Прогноз и анонс на матч Aus Open

Поединок состоится 14 января, ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву

13 января 2025, 14:17 | Обновлено 13 января 2025, 15:06
594
2
Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Коллаж Sport.ua

Украинка Даяна Ястремская (WTA 33) и египтянка Маяр Шериф (WTA 65) сразятся за выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Матч состоится 13 января, ориентировочное время начала – 3:30 по Киеву.

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Даяна Ястремская

Даяна Ястремская завершила прошлый сезон на 33-й строчке мирового рейтинга, значительно улучшив свои позиции после начала года в начале второй сотни. Наибольшего успеха украинка добилась на кортах Мельбурна, впервые в карьере дойдя до полуфинала турнира Большого шлема. Этот результат стал одним из главных достижений в её карьере, однако повторить его будет крайне сложно.

Ястремская известна своим агрессивным стилем игры. Она постоянно атакует, стремится контролировать розыгрыши и демонстрирует высокую скорость на корте. Её игра строится на мощных ударах с форхенда и бэкхенда, а также стремлении доминировать в каждом розыгрыше. Однако главный её недостаток – нестабильность: украинка часто проваливает начало матчей, уступая первый сет. В пяти последних играх против теннисисток из топ-100 это повторялось неизменно. Тем не менее, новый сезон она начала с обнадёживающих результатов, что позволяет надеяться на успешное выступление.

Важно отметить, что Даяна умеет включаться по ходу игры, и её физическая подготовка позволяет вытягивать затяжные матчи. В прошлом году она демонстрировала умение справляться с давлением на больших турнирах, что может сыграть ключевую роль в противостоянии с Шериф, которая редко показывает устойчивую игру на крупных аренах. Если Ястремская сможет настроиться на матч должным образом, её агрессивный теннис должен стать серьёзным испытанием для соперницы.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Маяр Шериф

Маяр Шериф – крепкая теннисистка первой сотни, но её сильная сторона – это грунтовые турниры. В 2024 году она провела 42 матча на глине, выиграв 26 из них, что позволило удержаться в рейтинге. На харде же египтянка демонстрирует крайне слабые результаты: в семи последних матчах на этом покрытии ей удалось одержать лишь три победы.

Шериф не обладает сильной подачей и не может адаптироваться к высокому темпу розыгрышей на быстром покрытии. Её стиль игры больше подходит для грунта, где она может комфортно строить розыгрыши в медленном темпе. Однако на быстрых кортах ей сложно конкурировать с соперницами, которые обладают более мощной игрой.

Стоит отметить, что, несмотря на неудачи на харде, Шериф – достаточно опытная теннисистка, которая умеет использовать свои сильные стороны, такие как стабильная игра в защите и умение удерживать розыгрыши. Однако её неспособность приспособиться к высоким скоростям на бетоне делает её крайне уязвимой против агрессивных игроков, таких как Ястремская. Более того, отсутствие мощных завершающих ударов ставит её в невыгодное положение в матчах против сильных атакующих теннисисток.


Getty Images/Global Images Ukraine. Маяр Шериф

Прогноз на матч

Ранее теннисистки друг с другом не встречались, но их стиль и форма очевидно говорят в пользу украинки. Ястремская не только сильнее по игре на харде, но и имеет достаточный уровень, чтобы одержать уверенную победу в двух сетах. Шериф же практически не имеет опыта успешных выступлений на хардовых турнирах Grand Slam.

Прогноз: победа Ястремской со счётом 2:0 за коэффициент 2.03. Агрессивный стиль и высокий темп украинки не оставят Шерифу пространства для игры, что позволит Даяне завершить матч в свою пользу без лишней борьбы.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
13.01.2025 -
05:30
Маяр Шериф
Победа Ястремской 2:0 2.03 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Майяр Шериф Australian Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Так Даяні не важливо хто суперниця,вона зачастую програє сама собі.
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+1
Walle
Шось якийсь дуже-дуже сміливий прогноз. Я навпаки думаю Шериф переможе. Вже очікую, як вона буде як скажена волати після кожного виграного очка, даяночка такий тиск навряд витримає 
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-1
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