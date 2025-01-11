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Кубок Англии
11 января 2025, 23:30 | Обновлено 11 января 2025, 23:35
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0

«У меня нет слов». Фанаты отреагировали на поражение Брентфорда от Плимута

Брентфорд проиграл Плимуту со счетом 0:1 в матче 1/32 финала Кубка Англии

11 января 2025, 23:30 | Обновлено 11 января 2025, 23:35
88
0
«У меня нет слов». Фанаты отреагировали на поражение Брентфорда от Плимута
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Комьюнити» принимал «Плимут». Игра закончилась неожиданной победой гостей со счетом 1:0.

Игра началась с равной борьбы, но на 82-й минуте Морган Уиттакер забил единственный гол матча, который принес победу «Плимуту». Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел 63 минуты на поле, не отметившись результативными действиями. SofaScore оценил его игру в 6.6, а WhoScored в 6.3.

Реакция болельщиков «Брентфорда» была разочарованной, так как команда проиграла аутсайдеру Чемпионшипа.

Rob Brown Betting: «Как можно проиграть Плимуту...».

Tosin: «Я не прощу вас, ребята, за то, что вы сделали, ведь вы играли против худшей команды Чемпионшипа».

Sean: «Почему вы не воспринимаете Кубок Англии всерьез?? Вы не в Европе, не в топ-6, не продвигаетесь далеко в других кубках. У вас 1 игра в неделю, начните с лучшего состава в Кубке Англии, ради бога!».

Ffcliam: «Хахаха, как можно проиграть команде с самым низким рейтингом и худшей защитой в Англии?».

David todd: «Абсолютно неловко со стороны тренера, давать отдохнуть большим игрокам, когда это единственное, за что нужно бороться! Люди кричат, что он потрясающий тренер, он средний! Не повезло».

Alexmylz: «Вы даже проигрываете слабым командам, и при этом называете себя игроками Премьер-лиги, мне интересно».

Lorq Sam: «Заслуженный вылет, теперь время стать клубом-середняком с посредственными результатами. В чем смысл не ставить основную команду, хотите выиграть АПЛ?».

Susie E: «Шокирующий результат! У меня нет слов».

Dee: «Когда вы наконец выиграете трофей?».

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Брентфорд Кубок Англии по футболу реакция болельщиков Плимут Егор Ярмолюк
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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