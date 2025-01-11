Триумф команды из зоны вылета. Вальядолид неожиданно одолел Бетис
Состоялись матчи 19-го тура Ла Лиги
11 января в 17:15 «Вальядолид» принимал «Бетис» на стадионе «Эстадио Хосе Сорилья».
Единственный гол в матче забил хавбек хозяев Кике Перес.
В 22:00 «Валенсия» приехала та «Эстадио Рамон Санчес Писхуан», чтобы сыграть против «Севильи».
На 61-й минуте нападающий летучих мышей Луис Риоха отметился забитым голом. В конце матча хозяева ответили голом защитника Андрии Педросы.
В турнирной таблице «Валенсия» с 13 очками занимает 20-ю строчку. «Вальядолид», имея в своем активе 19 очков, занимает 19-е место соответственно. «Севилья» набрала 23 пункта и занимает 13-ю позицию. «Бетис» с 25 очками занимает 10-е место.
Ла Лига. 19-й тур. 11 января
Вальядолид – Бетис – 1:0
Гол: К.Перес, 58
Эспаньол – Леганес – 1:1
Голы: Кабрера, 2 – Сиссе, 14
Севилья – Валенсия – 1:1
Гол: Педроса, 90+ 3 – Риоха, 61
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События матча
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