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Чемпионат Испании
Вальядолид
11.01.2025 17:15 – FT 1 : 0
Бетис
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Испания
11 января 2025, 23:56 | Обновлено 12 января 2025, 00:38
47
0

Триумф команды из зоны вылета. Вальядолид неожиданно одолел Бетис

Состоялись матчи 19-го тура Ла Лиги

11 января 2025, 23:56 | Обновлено 12 января 2025, 00:38
47
0
Триумф команды из зоны вылета. Вальядолид неожиданно одолел Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января в 17:15 «Вальядолид» принимал «Бетис» на стадионе «Эстадио Хосе Сорилья».

Единственный гол в матче забил хавбек хозяев Кике Перес.

В 22:00 «Валенсия» приехала та «Эстадио Рамон Санчес Писхуан», чтобы сыграть против «Севильи».

На 61-й минуте нападающий летучих мышей Луис Риоха отметился забитым голом. В конце матча хозяева ответили голом защитника Андрии Педросы.

В турнирной таблице «Валенсия» с 13 очками занимает 20-ю строчку. «Вальядолид», имея в своем активе 19 очков, занимает 19-е место соответственно. «Севилья» набрала 23 пункта и занимает 13-ю позицию. «Бетис» с 25 очками занимает 10-е место.

Ла Лига. 19-й тур. 11 января

Вальядолид – Бетис – 1:0

Гол: К.Перес, 58

Эспаньол – Леганес – 1:1

Голы: Кабрера, 2 – Сиссе, 14

Севилья – Валенсия – 1:1

Гол: Педроса, 90+ 3 – Риоха, 61

Фотогалерея:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Перес (Вальядолид).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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