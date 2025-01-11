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  4. ФОТО. Стародубцева показала форму, в которой будет играть на Aus Open 2025
Australian Open
11 января 2025, 23:04 | Обновлено 11 января 2025, 23:39
223
0

ФОТО. Стародубцева показала форму, в которой будет играть на Aus Open 2025

Юлия будет выступать в красном комплекте от adidas

11 января 2025, 23:04 | Обновлено 11 января 2025, 23:39
223
0
ФОТО. Стародубцева показала форму, в которой будет играть на Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) в Instagram-сториз показал форму, в которой сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Украинка выступит в красном комплекте от adidas. Свой первый матч украинка должна начать 12 января в 02:00 против 30-й сеяной Лейлы Фернандес из Канады.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес.

Стародубцева во второй раз в карьере выступит на Australian Open. В прошлом году она прошла сито квалификации и в 1-м раунде основы уступила Онс Жабер.

ФОТО. Стародубцева показала форму, в которой будет играть на Aus Open 2025

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adidas фото Юлия Стародубцева Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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