Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) в Instagram-сториз показал форму, в которой сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Украинка выступит в красном комплекте от adidas. Свой первый матч украинка должна начать 12 января в 02:00 против 30-й сеяной Лейлы Фернандес из Канады.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес.

Стародубцева во второй раз в карьере выступит на Australian Open. В прошлом году она прошла сито квалификации и в 1-м раунде основы уступила Онс Жабер.

ФОТО. Стародубцева показала форму, в которой будет играть на Aus Open 2025