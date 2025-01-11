ВИДЕО. Трубин не спас. Дьекереш забил в финале кубка Лиги
Шведский форвард огорчил Анатолия Трубина с 11-метровой отметки
В субботу, 11 января, проходит финал кубка Лиги в Португалии в котором встречаются «Спортинг» и «Бенфика».
Матч проходит на Магальяеш Песоа в Лейрии.
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На 43-й минуте шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш забил в ворота «Бенфики» с пенальти. Украинский голкипер Анатолий Трубин команду не спас.
Gyökeres, who else? 😎— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2025
O 🇸🇪 empata a partida! #sporttvportugal #TAÇAnasporttv #AllianzCup #SportingCP #SLBenfica pic.twitter.com/fchmIBxt7i
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