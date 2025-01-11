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  4. ВИДЕО. Трубин не спас. Дьекереш забил в финале кубка Лиги
Португалия
11 января 2025, 22:49 | Обновлено 11 января 2025, 23:42
532
0

ВИДЕО. Трубин не спас. Дьекереш забил в финале кубка Лиги

Шведский форвард огорчил Анатолия Трубина с 11-метровой отметки

11 января 2025, 22:49 | Обновлено 11 января 2025, 23:42
532
0
ВИДЕО. Трубин не спас. Дьекереш забил в финале кубка Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В субботу, 11 января, проходит финал кубка Лиги в Португалии в котором встречаются «Спортинг» и «Бенфика».

Матч проходит на Магальяеш Песоа в Лейрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш забил в ворота «Бенфики» с пенальти. Украинский голкипер Анатолий Трубин команду не спас.

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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