ВИДЕО. Трубин не спас. Дьекереш забил в финале кубка Лиги

В субботу, 11 января, проходит финал кубка Лиги в Португалии в котором встречаются «Спортинг» и «Бенфика».

Матч проходит на Магальяеш Песоа в Лейрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш забил в ворота «Бенфики» с пенальти. Украинский голкипер Анатолий Трубин команду не спас.