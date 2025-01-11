Португалия11 января 2025, 21:02 |
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Трубин сыграет? Известны составы на финал Кубка лиги Спортинг – Бенфика
Матч состоится 11 января в 21:45
11 января 2025, 21:02 |
732
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Сегодня, 11 января пройдет финальный матч Кубка португальской лиги между лиссабонскими «Спортингом» и «Бенфикой».
Поединок состоится в городе Лейрия на стадионе «Магальяйнш Песоа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
В стартовом составе «Бенфики» сегодня будет играть голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.
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