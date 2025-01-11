Трубин сыграет? Известны составы на финал Кубка лиги Спортинг – Бенфика

Сегодня, 11 января пройдет финальный матч Кубка португальской лиги между лиссабонскими «Спортингом» и «Бенфикой».

Поединок состоится в городе Лейрия на стадионе «Магальяйнш Песоа».

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Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В стартовом составе «Бенфики» сегодня будет играть голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.



