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  4. Трубин сыграет? Известны составы на финал Кубка лиги Спортинг – Бенфика
Португалия
11 января 2025, 21:02 |
732
0

Трубин сыграет? Известны составы на финал Кубка лиги Спортинг – Бенфика

Матч состоится 11 января в 21:45

11 января 2025, 21:02 |
732
0
Трубин сыграет? Известны составы на финал Кубка лиги Спортинг – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 11 января пройдет финальный матч Кубка португальской лиги между лиссабонскими «Спортингом» и «Бенфикой».

Поединок состоится в городе Лейрия на стадионе «Магальяйнш Песоа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В стартовом составе «Бенфики» сегодня будет играть голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

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Анатолий Трубин Спортинг Лиссабон Бенфика Кубок португальской лиги по футболу Спортинг - Бенфика стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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