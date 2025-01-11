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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Оруба
11.01.2025 15:45 – FT 0 : 5
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
11 января 2025, 21:08 | Обновлено 11 января 2025, 21:19
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0

Аль-Хиляль уничтожил Аль-Орубу и обогнал Аль-Иттихад в борьбе за 1-е место

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии

11 января 2025, 21:08 | Обновлено 11 января 2025, 21:19
241
0
Аль-Хиляль уничтожил Аль-Орубу и обогнал Аль-Иттихад в борьбе за 1-е место
Твиттер. Аль-Хиляль

11 января в 15:45 состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Орубой» и «Аль-Хилялем».

За гостей голами отметились Рубен Невеш, Али Аль-Болеахи, Ренан Лоди, а также дублем отметился Маркос Леонардо.

В 19:00 «Аль-Фейха» принимал «Аль-Иттихад».

За хозяев голом в матче отметился Фешн Сакала в конце матча. На 90+3 минуте Фаваз Ал Сакор вырвал ничью для «Аль-Иттихада».

В турнрной таблице «Аль-Хиляль», имея в своем активе 37 очков, занимает первое место. «Аль-Иттихад» с идентичным количеством пунктов занимает вторую позицию. «Аль-Оруба» имеет 13 очков и занимает 14-е место, «Аль-Фейха» с 9 очками занимает 17-ю позицию.

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур. 11 января

Аль-Оруба – Аль-Хиляль – 0:5

Голы: Невеш, 16 (пен), Аль-Болеахи, 48, Лоди, 68, Леонардо, 75, 78

Аль-Кадисия – Аль-Таавун – 0:3

Голы: Барроу, 1, 75, Аль Ахмад, 3

Аль-Фейха – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Сакала, 90+1 – Ал Сакор, 90+3

Фотогалерея:

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда Аль-Оруба Аль-Кадисия Аль-Таавун Рубен Невеш Аль-Фейха
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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