Лидер Барсы разозлил Флика. Отказался играть против Реала и хочет уйти
Рональд Араухо пошел на радикальные меры
Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо изъявил желание покинуть клуб.
По информации Dongcast, Араухо провел срочную встречу с наставником «кулес» Фликом. Рональд заявил, что не имеет желания больше играть за клуб и хочет перебраться как можно быстрее в Турин, где имеет предложение от «Ювентуса». Араухо также заявил, что принципиально не будет завтра играть в финальном поединке суперкубка Испании против «Реала».
Ранее польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.
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