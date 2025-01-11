Лидер Барсы разозлил Флика. Отказался играть против Реала и хочет уйти

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо изъявил желание покинуть клуб.

По информации Dongcast, Араухо провел срочную встречу с наставником «кулес» Фликом. Рональд заявил, что не имеет желания больше играть за клуб и хочет перебраться как можно быстрее в Турин, где имеет предложение от «Ювентуса». Араухо также заявил, что принципиально не будет завтра играть в финальном поединке суперкубка Испании против «Реала».

Ранее польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.