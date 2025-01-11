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  4. Лидер Барсы разозлил Флика. Отказался играть против Реала и хочет уйти
Испания
11 января 2025, 23:19 |
770
0

Лидер Барсы разозлил Флика. Отказался играть против Реала и хочет уйти

Рональд Араухо пошел на радикальные меры

11 января 2025, 23:19 |
770
0
Лидер Барсы разозлил Флика. Отказался играть против Реала и хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо изъявил желание покинуть клуб.

По информации Dongcast, Араухо провел срочную встречу с наставником «кулес» Фликом. Рональд заявил, что не имеет желания больше играть за клуб и хочет перебраться как можно быстрее в Турин, где имеет предложение от «Ювентуса». Араухо также заявил, что принципиально не будет завтра играть в финальном поединке суперкубка Испании против «Реала».

Ранее польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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