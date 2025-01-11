Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Настоящая легенда». Реакция фанатов на возвращение Дэвида Мойеса в Эвертон
Англия
11 января 2025, 20:05 | Обновлено 11 января 2025, 20:06
331
2

«Настоящая легенда». Реакция фанатов на возвращение Дэвида Мойеса в Эвертон

Дэвид Мойес вернулся в Эвертон на должность главного тренера после 12 лет

11 января 2025, 20:05 | Обновлено 11 января 2025, 20:06
331
2
«Настоящая легенда». Реакция фанатов на возвращение Дэвида Мойеса в Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 января, ливерпульский «Эвертон» официально объявил о назначении Дэвида Мойеса на должность главного тренера.

62-летний шотландец вернулся в клуб, которым руководил с 2002 по 2013 год. За время своего первого срока в «Эвертоне» он провел 518 матчей, одержав 221 победу. Последним местом работы Мойеса был «Вест Хэм», который он покинул летом 2024 года. В текущем сезоне «Эвертон» занимает 16-е место в Премьер-Лиге, набрав 17 очков.

Реакция болельщиков в целом была положительной. Многие рады возвращению Мойеса, так как в его время команда показывала хорошие результаты.

West Ham Place: «Поздравляю, теперь вы в безопасности. Скоро вы будете в Европе и будете играть на самых больших сценах. Берегите этого человека. Он настоящая легенда».

Simon Lester: «Спросите фанатов «Вест Хэма», у которых была команда намного лучше, чем «Эвертон», что они думают!».

West Ham Place: «Честно говоря, некоторые фанаты «Эвертона» не в восторге от Мойеса. Я понимаю, мы тоже. Но потом он подарил мне самый потрясающий опыт поддержки «Вест Хэма» за последние 30 лет. Он, может, и не гламурный, но он изменит их клуб к лучшему. Я люблю этого человека».

NK Kwaning: «Он остается одним из лучших менеджеров в истории «Эвертона». Добро пожаловать обратно, Дэвид».

United Road: «Эвертон», похоже, больше не заботится о том, чтобы быть серьезной командой. «Брайтон», «Брентфорд» и подобным клубам следовало бы искать молодого тренера с новыми идеями в Европе, а не возвращаться к тому, кто был у них 12 лет назад».

MAC 22: «Какое скучное назначение для «Эвертона», надо было просто оставить Дайча, чтобы он их поддерживал, а потом принять более интересное решение летом, вернувшись к более атакующему «Эвертону». Это просто чертовски скучно, они могли бы сделать лучше».

Elite Executive: «Легенда «Вест Хэма», но всегда чувствовал, что его сердце принадлежит «Эвертону».

Official TC: «Мне немного за 30, и мои лучшие воспоминания об «Эвертоне» связаны с Мойесом. Надеюсь, он стабилизирует ситуацию, и надеюсь, что ему позволят взять с собой пару игроков».

По теме:
Экс-игрок раскритиковал нападающего Ливерпуля. Его купили за 85 млн евро
Первый трансфер Мойеса? Футболист Лиона в шаге от перехода в Эвертон
Новый тренер Миколенко поставил задачу: «Остаться командой АПЛ»
Эвертон Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Виталий Миколенко реакция болельщиков Шон Дайч
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера
Футбол | 11 января 2025, 18:48 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера

Кристиан Мба стал игроком харьковского клуба

ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Теннис | 11 января 2025, 05:21 1
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса

Элина в Instagram поделилась снимком Гаэля

Возвращение в Европу? Интер Майами готовит интересный контракт для Месси
Футбол | 10.01.2025, 23:25
Возвращение в Европу? Интер Майами готовит интересный контракт для Месси
Возвращение в Европу? Интер Майами готовит интересный контракт для Месси
ФОТО. Участники цветочной церемонии развернули флаг Украины после гонки
Биатлон | 11.01.2025, 17:11
ФОТО. Участники цветочной церемонии развернули флаг Украины после гонки
ФОТО. Участники цветочной церемонии развернули флаг Украины после гонки
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 11.01.2025, 01:10
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Мойес когда то создал прекрасную команду в Эвертоне. И за это его сам сэр Алекс протежировал как своего преемника в МЮ.
Но после того он последовательно провалился не только в МЮ, но и в Испании, а потом и по возвращении в АПЛ. Где с треском, где просто не оправдал ожиданий.
Но жизнь на месте не стоит. Моуринью тоже был великим тренером.  
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 5
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
09.01.2025, 19:43 31
Футбол
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
10.01.2025, 10:15 4
Футбол
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем