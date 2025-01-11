«Настоящая легенда». Реакция фанатов на возвращение Дэвида Мойеса в Эвертон

В субботу, 11 января, ливерпульский «Эвертон» официально объявил о назначении Дэвида Мойеса на должность главного тренера.

62-летний шотландец вернулся в клуб, которым руководил с 2002 по 2013 год. За время своего первого срока в «Эвертоне» он провел 518 матчей, одержав 221 победу. Последним местом работы Мойеса был «Вест Хэм», который он покинул летом 2024 года. В текущем сезоне «Эвертон» занимает 16-е место в Премьер-Лиге, набрав 17 очков.

Реакция болельщиков в целом была положительной. Многие рады возвращению Мойеса, так как в его время команда показывала хорошие результаты.

West Ham Place: «Поздравляю, теперь вы в безопасности. Скоро вы будете в Европе и будете играть на самых больших сценах. Берегите этого человека. Он настоящая легенда».

Simon Lester: «Спросите фанатов «Вест Хэма», у которых была команда намного лучше, чем «Эвертон», что они думают!».

West Ham Place: «Честно говоря, некоторые фанаты «Эвертона» не в восторге от Мойеса. Я понимаю, мы тоже. Но потом он подарил мне самый потрясающий опыт поддержки «Вест Хэма» за последние 30 лет. Он, может, и не гламурный, но он изменит их клуб к лучшему. Я люблю этого человека».

NK Kwaning: «Он остается одним из лучших менеджеров в истории «Эвертона». Добро пожаловать обратно, Дэвид».

United Road: «Эвертон», похоже, больше не заботится о том, чтобы быть серьезной командой. «Брайтон», «Брентфорд» и подобным клубам следовало бы искать молодого тренера с новыми идеями в Европе, а не возвращаться к тому, кто был у них 12 лет назад».

MAC 22: «Какое скучное назначение для «Эвертона», надо было просто оставить Дайча, чтобы он их поддерживал, а потом принять более интересное решение летом, вернувшись к более атакующему «Эвертону». Это просто чертовски скучно, они могли бы сделать лучше».

Elite Executive: «Легенда «Вест Хэма», но всегда чувствовал, что его сердце принадлежит «Эвертону».

Official TC: «Мне немного за 30, и мои лучшие воспоминания об «Эвертоне» связаны с Мойесом. Надеюсь, он стабилизирует ситуацию, и надеюсь, что ему позволят взять с собой пару игроков».