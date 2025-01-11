Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

Большой интерес к Зинченко проявляет миланский «Интер». Итальянский гранд рассчитывает приобрести украинца уже этой зимой за 19 миллионов фунтов стерлингов, «канониры» же хотят получить 39 млн.

Зинченко заинтересовал вариант с переходом в миланский клуб. У него сейчас действующий контракт с «Арсеналом» до лета 2026 года, но пока никаких переговоров о продлении не было.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.