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Италия
11 января 2025, 18:46 |
1917
6

Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала

Миланский клуб предлагает за украинца 19 миллионов фунтов стерлингов

11 января 2025, 18:46 |
1917
6
Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

Большой интерес к Зинченко проявляет миланский «Интер». Итальянский гранд рассчитывает приобрести украинца уже этой зимой за 19 миллионов фунтов стерлингов, «канониры» же хотят получить 39 млн.

Зинченко заинтересовал вариант с переходом в миланский клуб. У него сейчас действующий контракт с «Арсеналом» до лета 2026 года, но пока никаких переговоров о продлении не было.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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трансферы Интер Милан Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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TolsTIyELF
Или продадут сейчас, или Зина станет лучшим гольфистом.
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+1
Lulinnha
39 ? 
Really ? 
Ответить
0
Saar
Інтер зіскакує, бо Зінченко і нах їм не потрібен! Їм потрібен гравець дублю, але не за 39 млн.
Ответить
0
Alex
Удивляют это клубы, столько игроков кого они вообще покупают иногда
Ответить
0
Gargantua81
это даже много.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Твит Романо про грузина 36 тыс лайков, твит какого-то ноунейма про Зинченко - 45. Где вы берете эти источники?
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-1
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