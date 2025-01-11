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11 января 2025, 18:50 |
700
1

ФОТО. У известного футболиста сгорел дом за 4 млн долларов. Что случилось?

Карлос Вела потерял дорогое имущество

11 января 2025, 18:50 |
700
1
ФОТО. У известного футболиста сгорел дом за 4 млн долларов. Что случилось?
Instagram. Дом Карлоса Велы

Дом нападающего «Лос-Анджелес ФК» Карлоса Велы сгорел во время лесных пожаров, обрушившихся на Лос-Анджелес.

Об этом рассказала жена нападающего Сайоа Канобино в Instagram. Она опубликовала сторис горящего дома и написала следующее:

«Вчера сгорел наш прекрасный дом в Малибу... Мы до сих пор в шоке от всего происходящего.

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Очень грустно и страшно видеть, как все горит. Отвечая на все сообщения, которые нам присылают, – мы в безопасности. Посылаю много любви всем, кто пострадал, и надеюсь, им скоро удастся потушить пожар».

Стоимость сгоревшего имущества оценивается в 4 млн долларов.

Сообщается, что пожар уже убил 10 человек, разрушил тысячи домов и заставил эвакуироваться более 130 тысяч жителей.

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фото lifestyle Карлос Вела Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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Gargantua81
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