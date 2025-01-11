Забарный на месте. Известны составы на матч Борнмут – Вест Бромвич

В субботу, 11 января, «Борнмут» будет принимать «Вест Бромвич» в рамках 1/32 Кубка Англии.

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек хозяев Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Начало игры запланирован на 17:00 по киевскому времени.