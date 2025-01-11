Англия11 января 2025, 16:22 |
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Забарный на месте. Известны составы на матч Борнмут – Вест Бромвич
Поединок начнется в 17:00
11 января 2025, 16:22 |
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В субботу, 11 января, «Борнмут» будет принимать «Вест Бромвич» в рамках 1/32 Кубка Англии.
Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек хозяев Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.
Начало игры запланирован на 17:00 по киевскому времени.
Our @EmiratesFACup line-up 🍒 pic.twitter.com/PIv4opXGdL— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 11, 2025
Your @EmiratesFACup Baggies! 🏆@BarberbossUK | #WBA pic.twitter.com/V5vSzh96U5— West Bromwich Albion (@WBA) January 11, 2025
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