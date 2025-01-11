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  4. Забарный на месте. Известны составы на матч Борнмут – Вест Бромвич
Англия
11 января 2025, 16:22 |
156
0

Забарный на месте. Известны составы на матч Борнмут – Вест Бромвич

Поединок начнется в 17:00

11 января 2025, 16:22 |
156
0
Забарный на месте. Известны составы на матч Борнмут – Вест Бромвич
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 11 января, «Борнмут» будет принимать «Вест Бромвич» в рамках 1/32 Кубка Англии.

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек хозяев Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Начало игры запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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Илья Забарный Борнмут Вест Бромвич Кубок Англии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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