Могут оказаться в Карпатах. Два игрока Руха отправились на медобследование

Как стало известно Sport.ua, игроки «Руха» Илья Квасница и Олег Федор проходят плановое обследование в одной из мюнхенских клиник.

По имеющимся данным, по возвращении из Германии их ждет еще медосмотр в «Карпатах», куда они должны перейти согласно договоренностям между львовскими клубами.

Только после этого появится конкретика, поедут ли эти игроки молодежной сборной Украины с «Карпатами» на сбор в Турцию.

Квасница и Федор провели в текущем сезоне за Движение в чемпионате УПЛ по 17 матчей.