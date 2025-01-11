Украина. Премьер лига11 января 2025, 15:37 |
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Могут оказаться в Карпатах. Два игрока Руха отправились на медобследование
Квасница и Федор могут перебраться в команду Лупашко
11 января 2025, 15:37 |
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Как стало известно Sport.ua, игроки «Руха» Илья Квасница и Олег Федор проходят плановое обследование в одной из мюнхенских клиник.
По имеющимся данным, по возвращении из Германии их ждет еще медосмотр в «Карпатах», куда они должны перейти согласно договоренностям между львовскими клубами.
Только после этого появится конкретика, поедут ли эти игроки молодежной сборной Украины с «Карпатами» на сбор в Турцию.
Квасница и Федор провели в текущем сезоне за Движение в чемпионате УПЛ по 17 матчей.
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