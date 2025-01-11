Ждут новичков-легионеров. Один из лидеров УПЛ планирует усиление состава
Александрия нацелена на подписание легионеров
Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Александрии» после прохождения медосмотра начнут подготовку ко второй части сезона.
По имеющимся данным, на сборе команды в Турции, куда они отправятся уже 14 января, в их расположении должны появиться потенциальные новички-легионеры.
Те иностранцы, которые уже выступают за «Александрию», присоединятся к команде после отпуска непосредственно в Турции.
Сейчас «Александрию» по обоюдному согласию сторон покинул только полузащитник Родион Плакса, но его нельзя назвать игроком стартового состава.
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