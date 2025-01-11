Ждут новичков-легионеров. Один из лидеров УПЛ планирует усиление состава

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Александрии» после прохождения медосмотра начнут подготовку ко второй части сезона.

По имеющимся данным, на сборе команды в Турции, куда они отправятся уже 14 января, в их расположении должны появиться потенциальные новички-легионеры.

Те иностранцы, которые уже выступают за «Александрию», присоединятся к команде после отпуска непосредственно в Турции.

Сейчас «Александрию» по обоюдному согласию сторон покинул только полузащитник Родион Плакса, но его нельзя назвать игроком стартового состава.