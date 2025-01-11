ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим защитником
Клуб подтвердил уход Стецькова
Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте подтвердил уход из команды ведущего защитника Тимура Стецькова.
Никаких подробностей пресс-служба не предоставила, однако ожидается, что игрок окажется в Карпатах. Сообщалось, что львовский клуб заплатил около 500 тысяч долларов за выкуп последних шести месяцев договора.
Карпаты на этот момент трансфер не подтвердили.
Стецьков, который отказался продлевать контракт с Кривбассом, пропустил большую часть первой половины сезона, тренируясь отдельно от команды.
Тимур провел за Кривбасс 65 матчей и забил 4 гола.
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