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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим защитником
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 14:17 |
640
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим защитником

Клуб подтвердил уход Стецькова

11 января 2025, 14:17 |
640
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим защитником
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте подтвердил уход из команды ведущего защитника Тимура Стецькова.

Никаких подробностей пресс-служба не предоставила, однако ожидается, что игрок окажется в Карпатах. Сообщалось, что львовский клуб заплатил около 500 тысяч долларов за выкуп последних шести месяцев договора.

Карпаты на этот момент трансфер не подтвердили.

Стецьков, который отказался продлевать контракт с Кривбассом, пропустил большую часть первой половины сезона, тренируясь отдельно от команды.

Тимур провел за Кривбасс 65 матчей и забил 4 гола.

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Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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