ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим защитником

Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте подтвердил уход из команды ведущего защитника Тимура Стецькова.

Никаких подробностей пресс-служба не предоставила, однако ожидается, что игрок окажется в Карпатах. Сообщалось, что львовский клуб заплатил около 500 тысяч долларов за выкуп последних шести месяцев договора.

Карпаты на этот момент трансфер не подтвердили.

Стецьков, который отказался продлевать контракт с Кривбассом, пропустил большую часть первой половины сезона, тренируясь отдельно от команды.

Тимур провел за Кривбасс 65 матчей и забил 4 гола.