Цыганков восстановился. Известны стартовые составы матча Алавес – Жирона

11 января состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Алавес» встретится с «Жироной».

Поединок пройде на стадионе «Эстадио Мендисорроса». Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков попал в заявку впервые за полтора месяца – игрок пропустил последние шесть матчей из-за травмы. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

«Алавес» набрал 17 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе «Жироны» – 25 очков и восьмая позиция.