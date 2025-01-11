Цыганков восстановился. Известны стартовые составы матча Алавес – Жирона
Матч 19-го тура испанской Ла Лиги состоится 11 января в 15:00
11 января состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Алавес» встретится с «Жироной».
Поединок пройде на стадионе «Эстадио Мендисорроса». Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков попал в заявку впервые за полтора месяца – игрок пропустил последние шесть матчей из-за травмы. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.
«Алавес» набрал 17 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе «Жироны» – 25 очков и восьмая позиция.
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