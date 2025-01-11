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Испания
11 января 2025, 13:53 | Обновлено 11 января 2025, 13:57
432
0

Цыганков восстановился. Известны стартовые составы матча Алавес – Жирона

Матч 19-го тура испанской Ла Лиги состоится 11 января в 15:00

11 января 2025, 13:53 | Обновлено 11 января 2025, 13:57
432
0
Цыганков восстановился. Известны стартовые составы матча Алавес – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

11 января состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Алавес» встретится с «Жироной».

Поединок пройде на стадионе «Эстадио Мендисорроса». Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков попал в заявку впервые за полтора месяца – игрок пропустил последние шесть матчей из-за травмы. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

«Алавес» набрал 17 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе «Жироны» – 25 очков и восьмая позиция.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Алавес Жирона стартовые составы Виктор Цыганков
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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