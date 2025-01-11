В Польше обнаружили мертвым 24-летнего одноклубника Костевича

24-летний защитник польской «Котвицы» Колобжег Александр Биганский был обнаружен мертвым в собственном доме утром 10 января.

О смерти футболиста сообщил его младший брат Ян, который также является футболистом и выступает за турецкий «Сиверспор».

Сейчас правоохранители не называют причину смерти, но, по информации СМИ, у Биганского могла произойти остановка сердца.

Биганский за свою карьеру выступал за «ГКС Тихи», «Полонию» из Лазиского Гурне и «Легионовию». Это все команды из низших дивизионов Польши. Там Александр продемонстрировал очень хорошую игру, и летом 2024 года подписал контракт с перволиговым клубом «Котвица Колобжег».

Он сразу стал основным игроком команды и провел за нее 15 матчей.

За польскую «Котвицу» выступает украинский футболист Владимир Костевич.

Ранее стало известно о смерти украинской футзалистки Таисии Бабенко.