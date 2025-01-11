«Человек-настроение». Известно, как вел себя Гармаш в сборной Украины

Бывший голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Безотосный вспомнил дебютный вызов в расположение «сине-желтых» в 2014 году. Голкипер признался, что больше всего ему запомнился Денис Гармаш, который вел себя достаточно активно.

– Вас в 2014 году вызвали в сборную. Что запомнилось?

– Отличные воспоминания. Жаль, что в тех трех играх – с Нигером, Молдовой и Словакией – я так и остался в запасе. Пообщался с нашими лучшими футболистами. Со Степаненко снова встретились. Посмотрел, как работали коллеги – Пятов и Бойко.

Больше всего Денис Гармаш запомнился. Человек-настроение. Постоянно шутил, смеялся, что-то рассказывал, не сидел на месте. От него всегда какая-то «движуха», энергия. С кем-нибудь зацепится на тренировочном поле, а потом в автобусе в него то носки бросит, то гетры. Все в шутку, – сказал Дмитрий.

Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.