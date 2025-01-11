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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 11:08 | Обновлено 11 января 2025, 11:18
441
1

Источник: Карпаты подписали защитника Кривбасса. Известна сумма трансфера

Тимур Стецьков продолжит карьеру во Львове

11 января 2025, 11:08 | Обновлено 11 января 2025, 11:18
441
1
Источник: Карпаты подписали защитника Кривбасса. Известна сумма трансфера
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Тимур Стецьков поставил подпись под контрактом со львовскими «Карпатами». Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, Тимур Стецьков подписал контракт со «львами» на три года – до лета 2028. О финансовых деталях личного соглашения никакой информации нет.

Сообщается, что руководство «львов» заплатит криворожцам за Стецькова около 500 тысяч долларов. Контракт Стецькова с «Кривбассом» действовал до завершения нынешнего сезона УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Полесье» выкупило контракт хавбека «Карпат».

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Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
он того стоит
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