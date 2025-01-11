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Португалия
11 января 2025, 10:09 | Обновлено 11 января 2025, 11:24
1090
2

Бывший вратарь сборной назвал лучшего голкипера Украины. Это не Лунин

Дмитрий Безотосный похвалил Анатолия Трубина

11 января 2025, 10:09 | Обновлено 11 января 2025, 11:24
1090
2
Бывший вратарь сборной назвал лучшего голкипера Украины. Это не Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Легендарный голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Безотосный, вызывавшийся в национальную сборную Украины, назвал лучшего украинского вратаря на это время. Дмитрий похвалил Анатолия Трубина, ныне выступающего за «Бенфику».

– Кто сейчас лучший вратарь в Украине?

– Мне Трубин нравится. От него исходит энергия такая: «Здесь все стабильно, закрыто, все спокойно». Несет покой. Когда он играет, видно даже после одного-двух моментов, что на поле глыба. Может, у него все кипит внутри, есть мандраж. Но снаружи – полный покой. Без «запар». Даже если что-то пошло не так, Анатолий выглядит, будто он именно так и хотел, – сказал Дмитрий.

Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Saar
"Це не Лунін", "Це не Судаков".....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Як може бути Лунін, якщо в свої 25 він не основний ні в Реалі ні в Сбірній України!?
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