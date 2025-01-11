Бывший вратарь сборной назвал лучшего голкипера Украины. Это не Лунин

Легендарный голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Безотосный, вызывавшийся в национальную сборную Украины, назвал лучшего украинского вратаря на это время. Дмитрий похвалил Анатолия Трубина, ныне выступающего за «Бенфику».

– Кто сейчас лучший вратарь в Украине?

– Мне Трубин нравится. От него исходит энергия такая: «Здесь все стабильно, закрыто, все спокойно». Несет покой. Когда он играет, видно даже после одного-двух моментов, что на поле глыба. Может, у него все кипит внутри, есть мандраж. Но снаружи – полный покой. Без «запар». Даже если что-то пошло не так, Анатолий выглядит, будто он именно так и хотел, – сказал Дмитрий.

Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.