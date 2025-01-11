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  4. ФОТО. ЛНЗ вышел из отпуска. Подопечные Григорчука прошли медосмотр
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 08:59 | Обновлено 11 января 2025, 09:00
239
0

ФОТО. ЛНЗ вышел из отпуска. Подопечные Григорчука прошли медосмотр

Уже 13 января «фиолетовые» полетят на сборы в Испанию

11 января 2025, 08:59 | Обновлено 11 января 2025, 09:00
239
0
ФОТО. ЛНЗ вышел из отпуска. Подопечные Григорчука прошли медосмотр
ФК ЛНЗ

Футболисты черкасского ЛНЗ вышли из отпуска – подопечные Романа Григорчука прошли медосмотр перед стартом подготовки ко второй части Украинской Премьер-лиги.

«10 января первая группа футболистов прошла медицинское обследование в Черкассах. 13 января чекап осуществит еще одна часть игроков нашей команды», – говорится в сообщении пресс-службы «фиолетовых».

Уже в понедельник, 13 января черкасская команда отправится в аэропорт в Кракове откуда полетит на учебно-тренировочное сборы в Малагу, которое продлится с 15 января по 15 февраля.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

ФОТО. ЛНЗ вышел из отпуска. Подопечные Григорчука прошли медосмотр

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ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук медосмотр учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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