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Италия
11 января 2025, 07:57 | Обновлено 11 января 2025, 08:10
73
1

ОФИЦИАЛЬНО. Удинезе усилился голкипером сборной Норвегии

Эгил Селвик на правах свободного агента присоединился к клубу Серии A

11 января 2025, 07:57 | Обновлено 11 января 2025, 08:10
73
1
ОФИЦИАЛЬНО. Удинезе усилился голкипером сборной Норвегии
ФК Удинезе. Эгил Селвик (в центре)

Голкипер сборной Норвегии Эгил Селвик пополнил итальянский клуб «Удинезе» на правах свободного агента. Вратарь будет выступать под первым номером. Ранее он играл в Норвегии за клуб «Хеугесунд».

Селвик родился 30 июля 1997 года и имеет рост 191 см. Он начал свой футбольный путь в родном городе, выступая за Саннес, где играл до 2018 года. После этого он перешел в клуб Нест-Сотра, который выступает во втором дивизионе Норвегии, и провел за сезон 32 матча.

В следующем году он присоединился к клубу Одд, где отыграл 20 матчей за резервную команду и дебютировал за основной состав в Кубке Норвегии. В 2020 году он в первый раз вышел на поле в матче норвежской топ-лиги.

В 2021 году Селвик перешел в Хеугесунд, где стал одним из ключевых игроков, сыграв в 120 матчах чемпионата и кубков за 4 года. Благодаря уверенной игре он попал в основной состав сборной Норвегии.

Селвик провел 4 матча за сборную Норвегии, дебютировав в сентябре 2023 года в товарищеской игре против Иордании. В ноябрьском окне международных матчей он получил место в стартовом составе благодаря отличной форме.

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Удинезе трансферы трансферы Серии A свободный агент Хёугесунд Одд
Николай Степанов Источник: ФК Удинезе
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