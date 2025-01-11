ОФИЦИАЛЬНО. Удинезе усилился голкипером сборной Норвегии
Эгил Селвик на правах свободного агента присоединился к клубу Серии A
Голкипер сборной Норвегии Эгил Селвик пополнил итальянский клуб «Удинезе» на правах свободного агента. Вратарь будет выступать под первым номером. Ранее он играл в Норвегии за клуб «Хеугесунд».
Селвик родился 30 июля 1997 года и имеет рост 191 см. Он начал свой футбольный путь в родном городе, выступая за Саннес, где играл до 2018 года. После этого он перешел в клуб Нест-Сотра, который выступает во втором дивизионе Норвегии, и провел за сезон 32 матча.
В следующем году он присоединился к клубу Одд, где отыграл 20 матчей за резервную команду и дебютировал за основной состав в Кубке Норвегии. В 2020 году он в первый раз вышел на поле в матче норвежской топ-лиги.
В 2021 году Селвик перешел в Хеугесунд, где стал одним из ключевых игроков, сыграв в 120 матчах чемпионата и кубков за 4 года. Благодаря уверенной игре он попал в основной состав сборной Норвегии.
Селвик провел 4 матча за сборную Норвегии, дебютировав в сентябре 2023 года в товарищеской игре против Иордании. В ноябрьском окне международных матчей он получил место в стартовом составе благодаря отличной форме.
🇳🇴 Welcome Egil 🙌— Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 10, 2025
Benvenuto Egil Selvik 💪🧤
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese pic.twitter.com/bpvDu4fLin
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