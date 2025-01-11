«Фантастика». Фанаты отреагировали на победу Астон Виллы над Вест Хэмом

В пятницу, 10 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме обыграла «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Игра началась в пользу «Вест Хэма», уже на 9-й минуте Лукас Пакета открыл счет с пенальти. Однако в начале второго тайма «Астон Вилла» смогла перевернуть ход игры. На 71-й минуте гол забил Онана, а через пять минут Роджерс точным ударом принес команде победу со счетом 2:1.

Фанаты «Астон Виллы» рады победе команды и надеются, что этот результат поможет «Астон Вилле» улучшить свою игру в следующих матчах.

Philip Hartley: «Фантастика. Было бы обидно проиграть в матче, посвященном 150-летию. Может быть, это будет наш год, если нам повезет».

Adrian Bridge: «В течение 70 минут я увидел худшую игру, которую я видел под руководством Эмери. Тилеманс и Роджерс просто ужасны. В последние 20 минут мы выглядели больше как сами себя. Мы сейчас добиваемся результатов, не играя хорошо, так что не могу жаловаться. Надеюсь, форма вернется».

ChrisUTV: «К счастью, менеджер дал им пинка под зад и все исправил. Давайте сделаем вид, что этого никогда не было. Хорошее приложение и старание во второй половине».

Chris Jackson: «Рад, что мы добились результата. Игра была не хорошей. Наша защита настоящая проблема. Мы не можем заблокировать ни один кросс. Это происходит из матча в матч».

Dan: «Нам нужна совершенно новая правая сторона поля».

JoshyB-AVFC: «Вторая половина матча намного лучше, но нам нужно сделать еще лучше!!!».

George Orwell: «Мы играли плохо 60 минут, но последние полчаса впечатлили. Мы действительно включились. Камара показывал качественную игру на протяжении всего матча. Буэндия выглядел хорошо, а Олли Уоткинс, похоже, активизировался ближе к концу. Роджерс сыграл классно на гол».

Mr.Barnacle: «Черт, молодцы. Никогда, пожалуйста, никогда не заставляйте меня снова проходить через эти первые 45 минут».

Harley: «Очень хорошая вторая половина, пожалуйста, найдите способ играть так большую часть времени».