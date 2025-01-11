ФОТО. Криштиану Роналду оплатил рекордный счёт в отеле, в котором проживал

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду оплатил огромный счёт, проживая в отеле «Four Seasons», который находится в Эр-Рияде.

Бомбардир проживал в этом отеле несколько месяцев в начале 2023 года.

Sportbible сообщает, что Роналду приехал не только с семьей, но и друзьями, и командой професионалов, которая помогает Криштиану в построении его карьеры.

Роналду снял целый этаж и тут было всё для большой компании: столовая, гостиная, кинотеатр и отделанные золотым мрамором ванные комнаты с видом на город.

Криштиану пришлось заплатить 250 тысяч фунтов, когда он выселялся из отеля и переезжал в свой эксклюзивный дом в Эр-Рияде.

«Конечно, для обычного человека это ошеломляющая сумма денег, но для Роналду она равна примерно 6% от его зарплаты в 3,17 миллиона фунтов стерлингов в неделю», – отмечает журналист Люк Дэвис.