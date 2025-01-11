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11 января 2025, 01:42 | Обновлено 11 января 2025, 01:58
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ФОТО. Криштиану Роналду оплатил рекордный счёт в отеле, в котором проживал

Португальский бомбардир никогда так долго не жил в отелях

11 января 2025, 01:42 | Обновлено 11 января 2025, 01:58
301
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ФОТО. Криштиану Роналду оплатил рекордный счёт в отеле, в котором проживал
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду оплатил огромный счёт, проживая в отеле «Four Seasons», который находится в Эр-Рияде.

Бомбардир проживал в этом отеле несколько месяцев в начале 2023 года.

Sportbible сообщает, что Роналду приехал не только с семьей, но и друзьями, и командой професионалов, которая помогает Криштиану в построении его карьеры.

Роналду снял целый этаж и тут было всё для большой компании: столовая, гостиная, кинотеатр и отделанные золотым мрамором ванные комнаты с видом на город.

Криштиану пришлось заплатить 250 тысяч фунтов, когда он выселялся из отеля и переезжал в свой эксклюзивный дом в Эр-Рияде.

«Конечно, для обычного человека это ошеломляющая сумма денег, но для Роналду она равна примерно 6% от его зарплаты в 3,17 миллиона фунтов стерлингов в неделю», – отмечает журналист Люк Дэвис.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Джорджина Родригес
Артем Діхтяренко Источник: Sport Bible
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OKs100
Он мог бы купить весь этот отель, если бы захотел.
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