ФОТО. Криштиану Роналду оплатил рекордный счёт в отеле, в котором проживал
Португальский бомбардир никогда так долго не жил в отелях
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду оплатил огромный счёт, проживая в отеле «Four Seasons», который находится в Эр-Рияде.
Бомбардир проживал в этом отеле несколько месяцев в начале 2023 года.
Sportbible сообщает, что Роналду приехал не только с семьей, но и друзьями, и командой професионалов, которая помогает Криштиану в построении его карьеры.
Роналду снял целый этаж и тут было всё для большой компании: столовая, гостиная, кинотеатр и отделанные золотым мрамором ванные комнаты с видом на город.
Криштиану пришлось заплатить 250 тысяч фунтов, когда он выселялся из отеля и переезжал в свой эксклюзивный дом в Эр-Рияде.
«Конечно, для обычного человека это ошеломляющая сумма денег, но для Роналду она равна примерно 6% от его зарплаты в 3,17 миллиона фунтов стерлингов в неделю», – отмечает журналист Люк Дэвис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта получила травму во время предсезонной подготовки
Тайсон решил отдохнуть после бокса